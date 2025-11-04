« Les Experts » : Pourquoi il est urgent de revoir sa LAMal avant le 30 novembre ?

La période automnale, c’est celle des feuilles qui tombent… et des lettres d’assurance qui arrivent ! Chaque année, les Suisses ont jusqu’au 30 novembre pour adapter ou résilier leur assurance maladie de base. Une échéance à ne pas négliger selon Bastien Victor Maire, directeur de Neuchâtel Assurance : « Beaucoup de gens gardent le même contrat depuis des années sans se poser de questions. Pourtant, leurs besoins, leurs revenus ou leurs habitudes médicales ont souvent évolué. » Le choix de la franchise, notamment, peut faire une vraie différence : une franchise élevée est avantageuse pour les personnes en bonne santé, alors qu’une franchise basse reste préférable pour ceux qui consultent régulièrement.

Autre élément clé : le modèle de soins. Entre le médecin de famille, la télémédecine ou le modèle HMO, les options ne manquent pas — chacune ayant ses avantages et ses contraintes. Le modèle HMO, par exemple, offre des primes plus basses mais limite la liberté de choix du médecin. Enfin, Bastien Victor Maire conseille de « prendre une heure pour comparer plusieurs offres et vérifier les délais de préavis ». Car une bonne compréhension de sa LAMal, c’est souvent le meilleur moyen d’alléger sa facture santé sans compromettre sa couverture.

Voici les conseils de notre expert pour ne pas être pris au dépourvu le 30 novembre :