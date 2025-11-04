Bilan estival positif pour le tourisme Jura & Trois Lacs

L’été 2025 a été particulièrement favorable pour le tourisme dans la région Jura & Trois-Lacs. Le nombre de nuitées hôtelières enregistrées a atteint plus de 307'000 entre juillet et septembre dernier, indique l’Observatoire du tourisme dans un communiqué transmis ce mercredi.

La clientèle helvétique représente plus des trois quarts de la demande touristique dans la région allant du Jura, à Neuchâtel en passant par le Grand Chasseral, le Seeland ou encore le Nord vaudois. La fréquentation étrangère a également augmenté de 4,4 %, « confirmant la reprise progressive des marchés étrangers », selon le texte. Jura & Trois Lacs espère à présent franchir la barre symbolique des 900'000 nuitées à la fin de l’année.

Les conditions météorologiques « ont favorisé la fréquentation touristique dans la région, expliquant en partie la progression des nuitées par rapport à l’année précédente », ajoute l’Observatoire du tourisme, qui s’est basé sur des données récoltées par MétéoSuisse.

Les statistiques complètes de l’Observatoire du tourisme sont consultables ici. /comm-pch