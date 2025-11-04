Bilan estival positif pour le tourisme Jura & Trois Lacs

Avec plus de 307'000 nuitées enregistrées au troisième trimestre 2025, l’Observatoire du tourisme ...
Bilan estival positif pour le tourisme Jura & Trois Lacs

Avec plus de 307'000 nuitées enregistrées au troisième trimestre 2025, l’Observatoire du tourisme de Jura & Trois Lacs confirme une fréquentation touristique en hausse.

Cet été, la région Jura & Trois Lacs a enregistré 307'436 nuitées. (Photo : illustration / libre de droits). Cet été, la région Jura & Trois Lacs a enregistré 307'436 nuitées. (Photo : illustration / libre de droits).

L’été 2025 a été particulièrement favorable pour le tourisme dans la région Jura & Trois-Lacs. Le nombre de nuitées hôtelières enregistrées a atteint plus de 307'000 entre juillet et septembre dernier, indique l’Observatoire du tourisme dans un communiqué transmis ce mercredi.

La clientèle helvétique représente plus des trois quarts de la demande touristique dans la région allant du Jura, à Neuchâtel en passant par le Grand Chasseral, le Seeland ou encore le Nord vaudois. La fréquentation étrangère a également augmenté de 4,4 %, « confirmant la reprise progressive des marchés étrangers », selon le texte. Jura & Trois Lacs espère à présent franchir la barre symbolique des 900'000 nuitées à la fin de l’année.

Les conditions météorologiques « ont favorisé la fréquentation touristique dans la région, expliquant en partie la progression des nuitées par rapport à l’année précédente », ajoute l’Observatoire du tourisme, qui s’est basé sur des données récoltées par MétéoSuisse.

Les statistiques complètes de l’Observatoire du tourisme sont consultables ici. /comm-pch


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Mesures supplémentaires pour lutter contre le surendettement

Mesures supplémentaires pour lutter contre le surendettement

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 18:25

Intégrité sexuelle des élèves : délai de prescription rallongé

Intégrité sexuelle des élèves : délai de prescription rallongé

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 17:27

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 16:47

« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 15:49

Articles les plus lus

Une étape de plus pour le programme Vitamine

Une étape de plus pour le programme Vitamine

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 13:39

« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 15:49

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 16:47

Intégrité sexuelle des élèves : délai de prescription rallongé

Intégrité sexuelle des élèves : délai de prescription rallongé

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 17:27

Guillaume Thorens nommé ingénieur communal de Neuchâtel

Guillaume Thorens nommé ingénieur communal de Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 12:01

Une étape de plus pour le programme Vitamine

Une étape de plus pour le programme Vitamine

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 13:39

« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

« Une bonne partie des employés n’étaient pas au courant »

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 15:49

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Une rallonge pour le patrimoine immobilier

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 16:47