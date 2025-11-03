Succès pour la première formation cantonale pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux

Les premiers mandataires « patrimoine-énergie », des architectes et experts en énergie, ont ...
Les premiers mandataires « patrimoine-énergie », des architectes et experts en énergie, ont participé à une journée de formation organisée par le Canton de Neuchâtel dans le cadre du programme RÉNO-NE, indiquent les autorités ce lundi.

Plusieurs prestataires ont été formés à la rénovation de bâtiments patrimoniaux dans le cadre du programme RÉNO-NE. (Photo : illustration / Ville de Neuchâtel) Plusieurs prestataires ont été formés à la rénovation de bâtiments patrimoniaux dans le cadre du programme RÉNO-NE. (Photo : illustration / Ville de Neuchâtel)

Valoriser les bâtiments à protéger lors de leur rénovation. Voici l’objectif de la formation organisée par le Canton de Neuchâtel dans le cadre du programme RÉNO-NE. Elle est destinée aux mandataires « patrimoine-énergie » agréés, des prestataires architectes et experts en énergie amenés à participer aux rénovations de bâtiments « dont la substance architecturale mérite d’être préservée », explique la communication des autorités cantonales transmise ce lundi. Une première journée a permis de former les 50 premiers mandataires agréés. Au constat du succès de cette formation, plusieurs nouveaux ateliers seront organisés le 23 janvier, le 13 mars et le 8 mai prochains. Les professionnels intéressés peuvent s’inscrire sur la page officielle de RÉNO-NE.

Le Canton entend faciliter la rénovation de ces bâtiments patrimoniaux avec RÉNO-NE. Les réfections peuvent désormais rendre les bâtisses moins énergivores sans pour autant les dénaturer grâce aux avancées dans le domaine de la construction. Il s’agit cependant d’un processus qui nécessite des études poussées et le recours à des spécialistes. Cela peut engendrer des coûts importants, ce qui peut parfois dissuader les propriétaires. RÉNO-NE prévoit ainsi un soutien financier pour les propriétaires jusqu’à 10'000 francs. La subvention doit couvrir une part des honoraires des mandataires agréés, dont la liste est disponible ici.

Pour être éligibles à une demande de financement, les bâtiments doivent :

  • Se situer sur le territoire d’une commune participante au programme.

  • Comporter plus de trois logements.

  • Être classés en première catégorie au recensement architectural du canton (RACN) ou mis sous protection cantonale.

  • Disposer d’une enveloppe de classe énergétique (CECB) de F ou G.

À ce jour, les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Grande Béroche et Cortaillod ont déjà adhéré au programme. D’autres communes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt.

Outre la diminution de la consommation énergétique des bâtiments, le programme RÉNO-NE vise aussi l’amélioration des accès pour les personnes à mobilité réduite et plus globalement, l’attractivité du canton de Neuchâtel. /comm-jad


