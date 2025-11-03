Moins de bitume pour plus de nature dans les cours d’école chaux-de-fonnières

Promouvoir l’enseignement à l’extérieur et combattre les îlots de chaleur : la Ville de La Chaux-de-Fonds poursuit la végétalisation de ses cours d’école.
La Chaux-de-Fonds continue de végétaliser ses cours d’école. Celle des Forges avait bénéficié d’un coup de vert il y a trois ans. Cet automne, l’espace dévolu au bitume a encore diminué autour de ce collège, tout comme à celui de l’Ouest, fortement touché par la tempête du 24 juillet 2023, et au Crêt-du-Locle.
Derrière cette volonté des autorités communales et scolaires de lutter contre les îlots de chaleur, il y a aussi une démarche pédagogique : l’enseignement à l’extérieur.
On a pensé les cours « pour qu’elles puissent être utiles pour les récréations, mais aussi pour le travail », confirme Fabrice Demarle, directeur de secteur à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds.
Fabrice Demarle : « Trouver les moyens, pour chaque discipline, de travailler à l’extérieur avec les enfants. »
Tous les enseignants n’ont pas l’habitude de travailler dehors. L’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds a donc décidé de leur offrir une formation en ce sens le printemps prochain.
« Le challenge c’est de sortir des murs. »
Tout le bitume n’a pas disparu des cours d’école. Il reste des surfaces adaptées aux jeux de balles. Mais l’espace n’est plus assez important pour permettre aux automobilistes d’utiliser les lieux comme place de parking. Aux Forges notamment, « Les habitants du quartier cherchent régulièrement à se parquer dans la cour, même pendant les horaires scolaires », glisse Fabrice Demarle. Ça ne sera désormais plus possible.
Quant à la kermesse du Crêt-du-Locle, qui se tient traditionnellement dans la cour du collège, l’école a pris langue avec les organisateurs pour trouver une solution.
À proximité des collèges bénéficiant de plus de végétalisation, des structures en bois pour l’équilibre ou pour s’assoir ont déjà été installées, ainsi que quelques plantations. Des arbres et du gazon devraient venir compléter le tout après l’hiver. Selon Ryan Smyth, le chargé des aménagements urbains de La Chaux-de-Fonds, le choix des essences n’est pas encore complètement arrêté, il cite « des arbres fruitiers, des érables ou ce genre de chose ». Les sapins et les bouleaux, qui aiment le froid, ne feront plus partie du paysage des cours d’école, en raison du réchauffement climatique.
Les cours végétalisées des collèges du Crêt du Locle et de l’Ouest seront inaugurée les 17 et 20 novembre. /cwi