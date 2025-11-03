Moins de bitume pour plus de nature dans les cours d’école chaux-de-fonnières

La Chaux-de-Fonds continue de végétaliser ses cours d’école. Celle des Forges avait bénéficié d’un coup de vert il y a trois ans. Cet automne, l’espace dévolu au bitume a encore diminué autour de ce collège, tout comme à celui de l’Ouest, fortement touché par la tempête du 24 juillet 2023, et au Crêt-du-Locle.

Derrière cette volonté des autorités communales et scolaires de lutter contre les îlots de chaleur, il y a aussi une démarche pédagogique : l’enseignement à l’extérieur.

On a pensé les cours « pour qu’elles puissent être utiles pour les récréations, mais aussi pour le travail », confirme Fabrice Demarle, directeur de secteur à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds.