Moins de bitume pour plus de nature dans les cours d’école chaux-de-fonnières

Promouvoir l’enseignement à l’extérieur et combattre les îlots de chaleur : la Ville de La ...
Moins de bitume pour plus de nature dans les cours d’école chaux-de-fonnières

Promouvoir l’enseignement à l’extérieur et combattre les îlots de chaleur : la Ville de La Chaux-de-Fonds poursuit la végétalisation de ses cours d’école.

Fabrice Demarle (directeur de secteur à l’école obligatoire) et Ryan Smyth (chargé des aménagements urbains de La Chaux-de-Fonds) dans la cour du collège du Crêt-du-Locle en partie végétalisée. Fabrice Demarle (directeur de secteur à l’école obligatoire) et Ryan Smyth (chargé des aménagements urbains de La Chaux-de-Fonds) dans la cour du collège du Crêt-du-Locle en partie végétalisée.

La Chaux-de-Fonds continue de végétaliser ses cours d’école. Celle des Forges avait bénéficié d’un coup de vert il y a trois ans. Cet automne, l’espace dévolu au bitume a encore diminué autour de ce collège, tout comme à celui de l’Ouest, fortement touché par la tempête du 24 juillet 2023, et au Crêt-du-Locle.

Derrière cette volonté des autorités communales et scolaires de lutter contre les îlots de chaleur, il y a aussi une démarche pédagogique : l’enseignement à l’extérieur.

On a pensé les cours « pour qu’elles puissent être utiles pour les récréations, mais aussi pour le travail », confirme Fabrice Demarle, directeur de secteur à l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds.

Fabrice Demarle : « Trouver les moyens, pour chaque discipline, de travailler à l’extérieur avec les enfants. »

Ecouter le son

Tous les enseignants n’ont pas l’habitude de travailler dehors. L’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds a donc décidé de leur offrir une formation en ce sens le printemps prochain.

« Le challenge c’est de sortir des murs. » 

Ecouter le son

Tout le bitume n’a pas disparu des cours d’école. Il reste des surfaces adaptées aux jeux de balles. Mais l’espace n’est plus assez important pour permettre aux automobilistes d’utiliser les lieux comme place de parking. Aux Forges notamment, « Les habitants du quartier cherchent régulièrement à se parquer dans la cour, même pendant les horaires scolaires », glisse Fabrice Demarle. Ça ne sera désormais plus possible.

Quant à la kermesse du Crêt-du-Locle, qui se tient traditionnellement dans la cour du collège, l’école a pris langue avec les organisateurs pour trouver une solution.

À proximité des collèges bénéficiant de plus de végétalisation, des structures en bois pour l’équilibre ou pour s’assoir ont déjà été installées, ainsi que quelques plantations. Des arbres et du gazon devraient venir compléter le tout après l’hiver. Selon Ryan Smyth, le chargé des aménagements urbains de La Chaux-de-Fonds, le choix des essences n’est pas encore complètement arrêté, il cite « des arbres fruitiers, des érables ou ce genre de chose ». Les sapins et les bouleaux, qui aiment le froid, ne feront plus partie du paysage des cours d’école, en raison du réchauffement climatique.

Les cours végétalisées des collèges du Crêt du Locle et de l’Ouest seront inaugurée les 17 et 20 novembre. /cwi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Cinéma REX va bientôt rouvrir ses portes

Le Cinéma REX va bientôt rouvrir ses portes

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 16:38

Succès pour la première formation cantonale pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux

Succès pour la première formation cantonale pour la rénovation de bâtiments patrimoniaux

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 16:25

Le Conseil d’administration de la LNM soutient l’idée d’une analyse externe

Le Conseil d’administration de la LNM soutient l’idée d’une analyse externe

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 12:31

Appel à témoins après un accident à Yverdon

Appel à témoins après un accident à Yverdon

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 12:24

Articles les plus lus

« Ma Commune à la Une » : Laténa

« Ma Commune à la Une » : Laténa

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 09:27

Les documentaires à l’honneur durant le mois de novembre

Les documentaires à l’honneur durant le mois de novembre

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 10:51

La Fête des Vendanges lance son concours pour le thème 2026

La Fête des Vendanges lance son concours pour le thème 2026

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 11:01

Rien de bien réjouissant dans le ciel économique neuchâtelois

Rien de bien réjouissant dans le ciel économique neuchâtelois

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 11:55