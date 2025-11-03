« Ma Commune à la Une » : Laténa

Cette semaine, « La Matinale » met à l’honneur Laténa, jeune commune du littoral neuchâtelois née de la fusion de plusieurs villages et forte de plus de 9'000 habitantes et habitants. Dynamique et fédératrice, elle vient de célébrer celles et ceux qui font rayonner son identité lors de la soirée des mérites sportifs et culturels. Plus de 160 lauréates et lauréats ont été mis à l’honneur dans une salle du Vignier comble, sous le regard de la cheffe du dicastère des sports, Valérie Dubosson, et de la présidente du Conseil général, Sophie Wang, qui ont toutes deux salué la richesse du tissu associatif local et les valeurs de persévérance, de créativité et d’esprit d’équipe qui animent la commune.

Un événement à la fois solennel et festif, que Daniel Jolidon, correspondant du Bulcom pour Laténa, a suivi de près. Entre émotions partagées, diversité des disciplines et humour bien dosé grâce aux improvisations de la troupe Improcastel, la soirée a mis en lumière l’extraordinaire vitalité d’une population investie. À travers ces hommages, c’est toute une commune qui s’est reconnue : active, soudée et fière de celles et ceux qui, par le sport ou la culture, font briller le nom de Laténa bien au-delà de ses frontières.