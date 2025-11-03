Les documentaires à l’honneur durant le mois de novembre

La 3e édition de Let’s-Doc propose 75 productions dans 150 lieux de Suisse, dont une dizaine ...
Les documentaires à l’honneur durant le mois de novembre

La 3e édition de Let’s-Doc propose 75 productions dans 150 lieux de Suisse, dont une dizaine dans le Canton de Neuchâtel. En écho avec la Toussaint, « Benjamin », réalisé par Antonin Schopfer, est projeté ce lundi à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Gwennaël Bolomey, directeur de Ciné-Doc, dans « La Matinale » ce lundi. Gwennaël Bolomey, directeur de Ciné-Doc, dans « La Matinale » ce lundi.

Un mois pour découvrir la richesse et la diversité du cinéma documentaire suisse et international ! La 3e édition de Let's Doc se tient jusqu’au 30 novembre dans 150 lieux répartis dans toute la Suisse, dont une dizaine dans le canton de Neuchâtel. La manifestation propose 75 documentaires lors de 300 séances, dont certaines en présence des cinéastes. L'évènement est organisé par Ciné-Doc. Son directeur, Gwennaël Bolomey, a expliqué lundi dans La Matinale que l’association avait été créée, il y a dix ans, dans le but de « promouvoir le documentaire et de permettre aux films de rencontrer davantage de public ». Beaucoup de documentaires sont produits en Suisse et à l’international, mais « malheureusement on a une partie des films qui ont de la peine à être diffusés, qui auront peut-être une séance en festival et après plus rien. » Let’s-Doc permet à ces films d’être vus davantage « et typiquement, il y a des films qui ont des formats plus courts » qui sont exclus de la projection en salle.

Dans le cadre de cet évènement, les documentaires sont projetés pour moitié dans des cinémas et pour l’autre moitié dans des lieux associatifs « qui sont entre la culture et le social ». Dans le canton de Neuchâtel, il s’agit notamment de Bibliomonde, de l’Amar ou encore le Musée d’art et d’histoire. « L’idée est d’amener ces films dans ces lieux pour que d’autres personnes puissent aussi accéder à ces films. »


Projections en présence des réalisateurs

Certains films sont projetés en présence des réalisateurs et, ou, d’invités. C’est le cas pour « Benjamin » d’Antonin Schopfer qui est projeté ce lundi en avant-première à 17h30 au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds et à 20h à l’Apollo à Neuchâtel. « Un film très émouvant, qui nous a tous bouleversés au niveau du comité de sélection. » Un film projeté en échos avec la Toussaint. Benjamin est le nom du frère du cinéaste, décédé quelques jours après sa naissance. « Quarante ans plus tard, le cinéaste prend sa caméra et décide de faire un film très intime, très émouvant sur ce qui s’est passé, parce qu’on peut bien imaginer qu’un tel évènement a fait exploser la famille. » La mère d’Antonin Schopfer sera également présente lors des projections de ce lundi.

L'humoriste Emil sera au Ciné Le Locle dimanche à l’occasion de la projection du documentaire « Typique Emil » à 10 heures. Programme de Let’s-Doc dans le canton de Neuchâtel à retrouver ici. /sma


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Fête des Vendanges lance son concours pour le thème 2026

La Fête des Vendanges lance son concours pour le thème 2026

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 11:01

« Ma Commune à la Une » : Laténa

« Ma Commune à la Une » : Laténa

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 09:27

La Petite BPU a tout d’une grande

La Petite BPU a tout d’une grande

Région    Actualisé le 02.11.2025 - 15:00

Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Région    Actualisé le 02.11.2025 - 09:24

Articles les plus lus

La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

Région    Actualisé le 01.11.2025 - 17:12

Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Région    Actualisé le 02.11.2025 - 09:24

La Petite BPU a tout d’une grande

La Petite BPU a tout d’une grande

Région    Actualisé le 02.11.2025 - 15:00

« Ma Commune à la Une » : Laténa

« Ma Commune à la Une » : Laténa

Région    Actualisé le 03.11.2025 - 09:27

Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

Région    Actualisé le 01.11.2025 - 10:00

La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

Région    Actualisé le 01.11.2025 - 17:12

Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Région    Actualisé le 02.11.2025 - 09:24

La Petite BPU a tout d’une grande

La Petite BPU a tout d’une grande

Région    Actualisé le 02.11.2025 - 15:00

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:24

Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:50

Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

Région    Actualisé le 01.11.2025 - 10:00

La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

Région    Actualisé le 01.11.2025 - 17:12