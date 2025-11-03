Les documentaires à l’honneur durant le mois de novembre

Un mois pour découvrir la richesse et la diversité du cinéma documentaire suisse et international ! La 3e édition de Let's Doc se tient jusqu’au 30 novembre dans 150 lieux répartis dans toute la Suisse, dont une dizaine dans le canton de Neuchâtel. La manifestation propose 75 documentaires lors de 300 séances, dont certaines en présence des cinéastes. L'évènement est organisé par Ciné-Doc. Son directeur, Gwennaël Bolomey, a expliqué lundi dans La Matinale que l’association avait été créée, il y a dix ans, dans le but de « promouvoir le documentaire et de permettre aux films de rencontrer davantage de public ». Beaucoup de documentaires sont produits en Suisse et à l’international, mais « malheureusement on a une partie des films qui ont de la peine à être diffusés, qui auront peut-être une séance en festival et après plus rien. » Let’s-Doc permet à ces films d’être vus davantage « et typiquement, il y a des films qui ont des formats plus courts » qui sont exclus de la projection en salle.

Dans le cadre de cet évènement, les documentaires sont projetés pour moitié dans des cinémas et pour l’autre moitié dans des lieux associatifs « qui sont entre la culture et le social ». Dans le canton de Neuchâtel, il s’agit notamment de Bibliomonde, de l’Amar ou encore le Musée d’art et d’histoire. « L’idée est d’amener ces films dans ces lieux pour que d’autres personnes puissent aussi accéder à ces films. »





Projections en présence des réalisateurs

Certains films sont projetés en présence des réalisateurs et, ou, d’invités. C’est le cas pour « Benjamin » d’Antonin Schopfer qui est projeté ce lundi en avant-première à 17h30 au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds et à 20h à l’Apollo à Neuchâtel. « Un film très émouvant, qui nous a tous bouleversés au niveau du comité de sélection. » Un film projeté en échos avec la Toussaint. Benjamin est le nom du frère du cinéaste, décédé quelques jours après sa naissance. « Quarante ans plus tard, le cinéaste prend sa caméra et décide de faire un film très intime, très émouvant sur ce qui s’est passé, parce qu’on peut bien imaginer qu’un tel évènement a fait exploser la famille. » La mère d’Antonin Schopfer sera également présente lors des projections de ce lundi.

L'humoriste Emil sera au Ciné Le Locle dimanche à l’occasion de la projection du documentaire « Typique Emil » à 10 heures. Programme de Let’s-Doc dans le canton de Neuchâtel à retrouver ici. /sma