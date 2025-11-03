La Fête des Vendanges lance son concours pour le thème 2026

À vous d’imaginer le thème de la prochaine Fête des Vendanges de Neuchâtel. Les préparatifs de la 99e édition sont lancés avec le traditionnel concours du choix du thème. La population est invitée à faire parler son imagination et à soumettre ses idées avant le 20 novembre 2025, en lien avec le vignoble neuchâtelois, le raisin, le vin, le terroir et la fête elle-même, selon un communiqué des organisateurs publié ce lundi. Le thème choisi donnera le ton à toute la manifestation — du corso fleuri au cortège des enfants, en passant par le feu d’artifice. Pour participer, il suffit de proposer son idée via le formulaire disponible sur le site internet de la Fête des Vendanges. La personne gagnante remportera des entrées gratuites et des pass exclusifs pour profiter pleinement du week-end festif, prévu du 25 au 27 septembre 2026. /comm-ero