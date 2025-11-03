Appel à témoins après un accident à Yverdon

Vendredi 31 octobre 2025, un enfant à vélo a été percuté par un véhicule. La Police Nord Vaudois ...
Appel à témoins après un accident à Yverdon

Vendredi 31 octobre 2025, un enfant à vélo a été percuté par un véhicule. La Police Nord Vaudois recherche toute personne ayant assisté à l’accident.

La Police Nord Vaudois lance un appel à témoins pour retrouver le conducteur impliqué dans la collision avec un cycliste. (Photo : illustration) La Police Nord Vaudois lance un appel à témoins pour retrouver le conducteur impliqué dans la collision avec un cycliste. (Photo : illustration)

Choc entre un véhicule et un jeune cycliste. La Police Nord Vaudois lance un appel à témoins après qu’un jeune cycliste ait été percuté vendredi 31 octobre 2025, vers 15h25 par une voiture. L’accident s’est produit entre la rue de Neuchâtel et l’entrée du parking intérieur de la Migros à Yverdon-les-Bains. Avant l’impact, l’enfant circulait correctement sur la piste cyclable en direction du centre-ville. À ce moment, le conducteur du véhicule aurait tourné à droite pour accéder au parking et percuta le jeune cycliste avec son pare-chocs avant droit, puis poursuivit sa route à l’intérieur du parking. Il s’agirait d’une voiture de tourisme blanche, de taille normale. Toute personne ayant assisté à l’accident est priée de contacter la Police Nord Vaudois au 024/423.66.66. /comm-ero


Actualisé le

 

