La Petite BPU a tout d’une grande

« La Petite BPU », c’est le nom de la bibliothèque provisoire qui s’ouvre à Neuchâtel pendant les trois ans de chantier au Collège latin.

Une partie de l’équipe de la bibliothèque dans l’espace d’accueil situé à l’entrée (Thierry Châtelain est 2e à partir de la gauche). Une partie de l’équipe de la bibliothèque dans l’espace d’accueil situé à l’entrée (Thierry Châtelain est 2e à partir de la gauche).

L’attente des habitués de la Bibliothèque publique de Neuchâtel (BPN) prend fin ce lundi 3 novembre. Après près de quatre mois de fermeture, ils vont à nouveau pouvoir faire appel à ses services. Pas dans les murs du Collège latin, en rénovation pour environ trois ans, mais dans une structure provisoire, située à quelques centaines de mètres. Baptisée « La Petite BPU », celle-ci se trouve derrière le Temple du Bas, à la rue Saint-Maurice 4, dans un bâtiment qui accueillait autrefois les rotatives de la Feuille d’avis de Neuchâtel, avant d’héberger un magasin de décoration.

Là, sur trois étages, le public va retrouver l’accès à la même collection de livres et d’ouvrages, mais dans un cadre radicalement différent. « Presque sous la forme d’un appartement, et donc avec passablement de petites pièces assez intimes », comme le décrit Thierry Châtelain, directeur de la BPN. Il relève que « cette bibliothèque provisoire va être aussi une forme de laboratoire » pour tester les attentes et les besoins des usagers. Certains enseignements pourront le cas échéant être tirés par la suite et appliqués dans la future bibliothèque rénovée du Collège latin, même si sa configuration sera très différente.

Thierry Châtelain : « On a envie de donner l’impression aux gens qu’ils arrivent un peu chez eux. »

Ecouter le son

Le coin des polars promet de l’ambiance… Le coin des polars promet de l’ambiance…

La Petite BPU propose la totalité des collections disponibles autrefois dans l’ancienne salle de lecture publique du Collège latin. Environ trente mille ouvrages peuvent être consultés et empruntés sur place. La consultation de certains documents patrimoniaux nécessitera de passer commande et de patienter quelques jours. Reste un tiers environ des collections qui vont rester dans des cartons pendant tout le chantier de la future bibliothèque, mais ces ouvrages ont été sélectionnés selon un critère de fréquence de consultation : ils ont été peu ou pas demandés ces dernières années.

« Globalement, le choix de ce qui est disponible reste le même. »

Ecouter le son

Cet espace au sous-sol est à la disposition des lectrices et lecteurs. Cet espace au sous-sol est à la disposition des lectrices et lecteurs.

Réaliser un tel déménagement en quatre mois a réclamé un engagement considérable de la part de toute l’équipe. Comme si ça ne suffisait pas, les employés se sont astreints à un travail de ré-étiquetage du fond et des collections. L’ancien système favorisait les bibliothécaires, le nouveau devrait être plus immédiatement compris par les lecteurs.

La Petite BPU sera ouverte du lundi au vendredi de midi à 18h30, et le samedi de 10h à 16 heures. /jhi


 

