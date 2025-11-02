La Petite BPU a tout d’une grande

L’attente des habitués de la Bibliothèque publique de Neuchâtel (BPN) prend fin ce lundi 3 novembre. Après près de quatre mois de fermeture, ils vont à nouveau pouvoir faire appel à ses services. Pas dans les murs du Collège latin, en rénovation pour environ trois ans, mais dans une structure provisoire, située à quelques centaines de mètres. Baptisée « La Petite BPU », celle-ci se trouve derrière le Temple du Bas, à la rue Saint-Maurice 4, dans un bâtiment qui accueillait autrefois les rotatives de la Feuille d’avis de Neuchâtel, avant d’héberger un magasin de décoration.

Là, sur trois étages, le public va retrouver l’accès à la même collection de livres et d’ouvrages, mais dans un cadre radicalement différent. « Presque sous la forme d’un appartement, et donc avec passablement de petites pièces assez intimes », comme le décrit Thierry Châtelain, directeur de la BPN. Il relève que « cette bibliothèque provisoire va être aussi une forme de laboratoire » pour tester les attentes et les besoins des usagers. Certains enseignements pourront le cas échéant être tirés par la suite et appliqués dans la future bibliothèque rénovée du Collège latin, même si sa configuration sera très différente.