Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

C’est week-end de fête pour le Théâtre du Passage. L’institution fête ses 25 ans cette année avec divers spectacles prévus à Neuchâtel. Inauguré en 2000, le Passage aura permis de redonner un grand théâtre à la capitale cantonale. En 1990, constatation est faite que l’ancien théâtre ne peut plus être rénové, alors qu’un autre projet est enterré par la population : le « Tatou ». Celui-ci était prévu à l’est du Jardin anglais, à la place de l’actuelle Rotonde, pour un coût total de 40 millions de francs. L’aval donné par le Conseil général est combattu par référendum et le refus de la population renvoie le projet à la case départ.

Alors conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, Blaise Duport reprend le dossier. Intéressé par la culture, il propose rapidement de créer un syndicat intercommunal, comme cela avait été le cas pour les patinoires du Littoral. « L’idée était d’associer les communes dès le départ, au niveau du concours déjà, du jury, et de répartir les charges de fonctionnement et de construction », précise Blaise Duport. La mayonnaise prend, 15 communes collaborent. Ensemble, elles lancent le projet devisé à 25 millions de francs qui aboutira finalement au Théâtre du Passage.

