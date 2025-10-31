Vaccination hivernale pour se protéger des infections respiratoires

Les personnes à risque sont invitées par les autorités sanitaires à se faire vacciner. Chaque hiver, la circulation des virus respiratoires augmente, notamment la grippe, le COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). Les personnes âgées, à risque et vulnérables sont particulièrement exposées aux formes graves et donc les autorités sanitaires encouragent et recommandent la vaccination, selon un communiqué de la Chancellerie d'État publié ce vendredi.

La vaccination contre la grippe est recommandée pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques dès 6 mois, ainsi que les enfants prématurés âgés de 6 mois à 2 ans. Les personnes de l’entourage privé et professionnel sont également concernées.

Pour réduire le risque de complications, la vaccination contre le COVID-19 est recommandée chez les personnes vulnérables, soit les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, ainsi que celles présentant des maladies préexistantes ou une trisomie 21. Le COVID-19 peut encore provoquer des formes graves chez ces personnes, même si elles ont déjà été exposées au virus et ont développé une certaine immunité. Les injections peuvent être effectuées simultanément avec la vaccination contre la grippe ou de manière différée.

Concernant le virus respiratoire syncytial (VRS), la vaccination s’adresse aux personnes de plus de 75 ans et aux personnes de plus de 60 ans présentant des facteurs de risque. Ce vaccin n’est pas encore remboursé par l’assurance obligatoire des soins.

Du 10 au 15 novembre, se faire vacciner contre ces trois virus sera possible, avec ou sans rendez-vous, dans les cabinets médicaux et pharmacies participants, à l'occasion de la semaine nationale de vaccination. Initiative du CMPR, en collaboration avec l'OFSP, la FMH et PharmaSuisse.