Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Lutter contre la précarité

Mathieu Erb, directeur de la CCNC, précise que grâce à ce partenariat et aux chiffres qui vont remonter, il sera possible d’estimer le volume du non-recours potentiel et ainsi de « développer une politique du : 'aller vers', plutôt que du 'faire venir'. » De quoi améliorer le recours aux prestations et prévenir des situations de pauvreté cachée et de renoncement aux soins, par exemple.

Florence Nater, espère « documenter la réalité ». Et d’affirmer que ne pas recourir aux prestations ne fait pas gagner de l’argent à l’État. « C’est un faux calcul, car cela crée de la fragilité, la précarité est renforcée et cela accentue les formes d’exclusion et d’isolement qui impactent aussi la santé. »

Il est estimé que dans le canton de Neuchâtel environ 10'000 personnes bénéficient soit de prestations complémentaires AVS ou AI et de subsides LAMal. Seul le canton de Bâle-Ville en compte davantage en Suisse.

Ce dispositif, testé dans un premier temps comme projet pilote, fera l’objet d’un bilan dans les prochains mois. /jpp