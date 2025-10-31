Quatre faux policiers interpellés

Ils ont été arrêtés cette semaine dans le canton de Neuchâtel. Depuis le début du mois d’octobre ...
Ils ont été arrêtés cette semaine dans le canton de Neuchâtel. Depuis le début du mois d’octobre, onze cas d’escroquerie ont été signalés. Les sommes dérobées à des aînés se montent à 150'000 francs. La police lance une nouvelle mise en garde.

Quatre faux policiers ont été interpellés cette semaine dans le canton de Neuchâtel. L’un d’entre eux est mineur. Ces nouvelles arrestations démontrent que malgré l’appel à la prudence, et après une courte accalmie, les arnaques se poursuivent. Depuis le début du mois d’octobre, la Police neuchâteloise a dénombré onze cas d’escroquerie commis par de faux policiers. Les sommes dérobées se montent à 150'000 francs. Le Ministère public et la Justice des mineurs se sont saisis de ces cas et des instructions pénales ont été ouvertes.


Nouvel appel à la prudence

La Police neuchâteloise lance une nouvelle mise en garde et appelle à la plus grande prudence, en particulier les personnes âgées ciblées par les escrocs. Elle recommande aux proches des aînés de les sensibiliser à ce phénomène et de les informer des bonnes pratiques, comme de ne jamais divulguer d'informations personnelles ou bancaires par téléphone, de ne jamais remettre de carte bancaire, coupée ou non, ni de code secret à une personne inconnue. En cas de doute, raccrochez immédiatement et appelez le 117. /comm-sma


