Très légère hausse du salaire minimum en 2026

Le Conseil d’État neuchâtelois l’a adapté, comme chaque année, à l’évolution de l’Indice des prix à la consommation. Le salaire de base passera à 21,35 francs de l’heure, en hausse de 4 centimes.

Le salaire minimum vau augmenter de 4 centimes en 2026 dans le canton de Neuchâtel. (Photo libre de droits). Le salaire minimum vau augmenter de 4 centimes en 2026 dans le canton de Neuchâtel. (Photo libre de droits).

Le salaire minimum va légèrement augmenter l’année prochaine dans le canton de Neuchâtel. Comme chaque année, le Conseil d’État l’a adapté à l’évolution de l’Indice des prix à la consommation (IPC). Le salaire minimum de base s’élèvera à 21,35 francs de l'heure, en hausse de 4 centimes par rapport à 2025. Il est fixé à 18,25 francs de l'heure dans les secteurs de l’agriculture, la viticulture et l’horticulture, soit une augmentation de 3 centimes. 

Cette adaptation doit permettre de maintenir à un niveau identique le pouvoir d’achat des personnes qui bénéficient du salaire minimum. En légère hausse sur la période récente, l’IPC avait connu une forte augmentation en 2022 et 2023. /comm-sma 


