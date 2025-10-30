Très légère hausse du salaire minimum en 2026

Le salaire minimum va légèrement augmenter l’année prochaine dans le canton de Neuchâtel. Comme chaque année, le Conseil d’État l’a adapté à l’évolution de l’Indice des prix à la consommation (IPC). Le salaire minimum de base s’élèvera à 21,35 francs de l'heure, en hausse de 4 centimes par rapport à 2025. Il est fixé à 18,25 francs de l'heure dans les secteurs de l’agriculture, la viticulture et l’horticulture, soit une augmentation de 3 centimes.

Cette adaptation doit permettre de maintenir à un niveau identique le pouvoir d’achat des personnes qui bénéficient du salaire minimum. En légère hausse sur la période récente, l’IPC avait connu une forte augmentation en 2022 et 2023. /comm-sma

