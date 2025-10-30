L’histoire du genre à Boudry

Une nouvelle exposition temporaire au Musée de la vigne et du vin à Boudry. Il s’agit aussi de la première de Simon Vouga, le nouveau conservateur de l’institution. L’exposition a été vernie mercredi soir. Intitulée « La vigne, nom féminin, le vin, nom masculin », elle explore la disparité de genre dans l’Histoire de la viticulture. Simon Vouga a expliqué jeudi dans La Matinale avoir développé ce thème « en regardant l’actualité et en voulant proposer une nouvelle manière de voir le musée et les collections du musée ». Le but de l’exposition, précise-t-il, « c’est de suivre un courant qui s’appelle l’histoire du genre qui questionne vraiment les relations hommes et femmes. Et de voir comment elles ont influencé le cours de l’histoire. » Des thématiques qui sont encore assez actuelles. Il prend l’exemple du vin. « Quand on sert un verre de vin, on sert plus facilement un homme et c’est l’homme qui va goûter. »

Simon Vouga relève également que les vigneronnes, alors même qu’elles sont de plus en plus nombreuses, ne sont pas souvent mises en avant. Là encore, on parle plus facilement de vignerons que de vigneronnes.





Revisiter les collections du musée

Simon Vouga relève que « tout le monde ne se rend pas compte de la richesse des collections du Musée de la vigne et du vin. » Des collections composées de milliers d’objets qui sont assez bien répertoriés. « Le but est de reposer de nouvelles questions à ces objets. (…) À la fin de l’exposition, on est invité à adapter notre vision avec ces nouveaux indices. Par exemple sur les tableaux, pourquoi est-ce toujours les femmes qui sont vendangeuses ? Pourquoi les hommes sont-ils toujours au pressoir ? »

L’exposition « La vigne, nom féminin, le vin, nom masculin » est à voir jusqu’en juillet de l’année prochaine au Musée de la vigne et du vin à Boudry. /sma