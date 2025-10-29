Les handicaps invisibles sortent de l’ombre

En Suisse, une personne sur cinq vit avec un handicap, et dans 80% des cas, il s’agit d’un handicap invisible, c’est-à-dire qu’il n’est pas apparent au premier regard, même s’il a un impact important sur le quotidien.

Mercredi se tient au stade de la Maladière à Neuchâtel la toute première journée en faveur des handicaps invisibles. Diverses organisations concernées sont représentées. L’occasion d’échanger des expériences, de parler publiquement de ces conditions trop souvent méconnues, mais également de constituer l’Association neuchâteloise du handicap invisible. Celle-ci sera chargée de sensibiliser le public et le monde politique et économique à cette réalité. À la connaissance de ses fondateurs, cette institution est unique en Suisse, même si cette réalité est mieux reconnue sur le plan international.

Présent lors de cet événement, le directeur général de la Fondation Les Perce-Neige, Vincent Martinez, rappelle que « le fait d’être invisible ne rend pas service aux gens qui ont un handicap invisible, simplement parce qu’on ne fait rien pour eux ». Il relève que ces personnes sont nombreuses à être dans le premier marché du travail ou pourraient l’être facilement moyennant « quelques améliorations ou quelques compétences supplémentaires dans les entreprises. »