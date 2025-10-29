La fanfare de Môtiers s’envole au cinéma

L’Harmonie de Môtiers prend les airs. En compagnie de l’ensemble vocal Bleu comme la lune, la fanfare propose un ciné-concert au Colisée de Couvet. Le cinéma accueille les 15 et 16 novembre trois représentations du film « Jonathan Livingston, le goéland », porté par la musique de Neil Diamond. Un défi de taille.

Ce n’est pas une première pour la salle vallonnière : il y a deux ans, un court-métrage avait déjà été interprété. « L’expérience nous avait tellement séduit que nous avons décidé de la reconduire », explique la présidente du cinéma, Patricia Rosselet Pianaro. Après avoir choisi le film et s’être entouré d’acteurs culturels, c’est Steve Muriset qui a réalisé les arrangements musicaux. Et cet été, l’Harmonie a commencé les répétitions sous la direction d’Enrico Zapparrata. Pour Patricia Rosselet Pianaro, l’émotion a tout de suite été au rendez-vous : « Initialement j’avais quelques doutes. Et quand j’ai pu écouter les musiciens pour la première fois, j’ai été très touchée ».