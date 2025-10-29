Fermetures nocturnes de l’A5 à Neuchâtel

L’autoroute sera fermée de 22h à 5h du matin entre les jonctions Neuchâtel-Maladière et Neuchâtel-Serrières. De mercredi à jeudi dans les deux sens, puis de jeudi à vendredi uniquement en direction de Bienne.

Pendant les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, il faudra sortir de l'autoroute à la jonction Neuchâtel-Serrières en direction de Bienne. (Photo : Google Maps) Pendant les nuits de mercredi à jeudi et de jeudi à vendredi, il faudra sortir de l'autoroute à la jonction Neuchâtel-Serrières en direction de Bienne. (Photo : Google Maps)

L’autoroute A5 fermée pendant deux nuits. Dans le cadre de travaux d’entretien, il ne sera pas possible d’emprunter le tronçon entre Neuchâtel-Maladière et Neuchâtel-Serrières entre 22h et 5h du matin. La nuit de mercredi à jeudi, cette fermeture concerne les deux chaussées (direction Lausanne et direction Bienne), alors que la nuit de jeudi à vendredi, c’est uniquement en direction de Bienne qu’il faudra emprunter la déviation sur le réseau routier secondaire, explique un communiqué de l’Office fédéral des routes. /lgn


