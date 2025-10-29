Davantage de places pour le parascolaire à Peseux

La Ville de Neuchâtel met à l’enquête un agrandissement de la structure existante pour augmenter le taux de couverture qui n’est que de 20% dans l’ancienne commune.
Répondre aux besoins actuels et futurs des parents. La Ville de Neuchâtel entend augmenter le nombre de places en accueil parascolaire à Peseux. Les autorités communales ont saisi une occasion cet été lorsque des locaux se sont libérés sous le même toit que la structure actuelle située à la rue de la Gare 4. Selon la mise à l’enquête parue dans la Feuille officielle, il s’agit d’un simple changement d’affectation d’une surface commerciale en structure d’accueil, « sans que des travaux de transformation soient nécessaires », explique Charlotte Nilsson, cheffe du Service de la famille en Ville de Neuchâtel. « La surface sera quasi doublée », précise-t-elle. De quoi étendre l’offre, avoir une perspective à long terme, mais aussi « harmoniser les taux de couverture entre les différents bassins scolaires. Il se situe en moyenne à 35% pour la Ville. À Peseux, ce taux est dans une fourchette plutôt basse, environ 20% », souligne Charlotte Nilsson.
Charlotte Nilsson : « Cette augmentation devrait entrer en vigueur lors de la rentrée scolaire 2026. »
Le nombre de places d’accueil supplémentaires reste encore à déterminer. « Aujourd’hui, cette structure offre 48 places à la journée. L’offre pour midi s’établit à 66. Il y a, à Peseux, environ 330 élèves et environ un tiers sont inscrits dans la structure et la fréquente au moins une fois par semaine », précise encore Charlotte Nilsson. /jpp