Christian Mukuna nous partage ses dernières fois

Christian Mukuna est de retour avec un nouveau one-man-show. Son spectacle est basé sur les dernières fois qu’il a vécu certains événements. Une manière de détourner des faits du quotidien avec humour. Le Neuchâtelois se produira dans toute la Suisse romande.
« Et si c’était le dernier ? » C’est le titre du nouveau one-man-show de Christian Mukuna. Il revient sur la scène de l’humour avec un spectacle où il évoque les dernières fois qui ont pu nous marquer. L’humoriste a aussi tiré certaines anecdotes de sa propre vie. Comme la dernière fois où il a parlé à sa tante du Congo, qui est décédée quelques mois après. Il révèle aussi la dernière fois où il s’est senti jeune. Des moments qui sont souvent liés avec des premières fois. Notamment le jour où quelqu’un l’a appelé Monsieur. « Je pense qu’on est tous amené à avoir les réflexions que j’ai eu dans ce spectacle. Sur le temps qui avance, sur la nostalgie, sur ce côté heureux qu’on avait dans le passé. »
Le tout est revisité à sa manière, avec humour, parfois de manière tendre, ou parfois plus piquante. Le comédien a comme but de faire rire afin d’apporter de la joie autour de lui.
Christian Mukuna : « Quand mon père était triste, imiter des artistes le faisait rire. »
Ce n’est pas fréquent qu’un humoriste neuchâtelois fasse une tournée dans toute la Suisse romande. Mais c’est grâce à la notoriété que Christian Mukuna s’est créé ces dernières années, avec plusieurs spectacles et également une présence dans plusieurs médias romands, qu’il a l’opportunité de se produire à Neuchâtel, Vevey, Cossonay, Payerne et Genève. « C’est une chance et je m’en rends compte. Je suis bien entouré, j’ai une belle équipe. (…) En plus ça se rempli bien, ça veut dire que finalement je ne suis pas trop dans le faux. » Christian Mukuna rencontre un tel succès que sa tournée est presque complète et que le public lui demande de rajouter des dates, comme à Neuchâtel.
« Pour moi ça représente un accomplissement. »
Christian Mukuna sera en représentation au Théâtre du Passage de mercredi à dimanche soir avec son spectacle « Et si c’était le dernier ? ». Toutes les dates neuchâteloises sont complètes. /lmo-aju