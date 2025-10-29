Christian Mukuna nous partage ses dernières fois

« Et si c’était le dernier ? » C’est le titre du nouveau one-man-show de Christian Mukuna. Il revient sur la scène de l’humour avec un spectacle où il évoque les dernières fois qui ont pu nous marquer. L’humoriste a aussi tiré certaines anecdotes de sa propre vie. Comme la dernière fois où il a parlé à sa tante du Congo, qui est décédée quelques mois après. Il révèle aussi la dernière fois où il s’est senti jeune. Des moments qui sont souvent liés avec des premières fois. Notamment le jour où quelqu’un l’a appelé Monsieur. « Je pense qu’on est tous amené à avoir les réflexions que j’ai eu dans ce spectacle. Sur le temps qui avance, sur la nostalgie, sur ce côté heureux qu’on avait dans le passé. »

Le tout est revisité à sa manière, avec humour, parfois de manière tendre, ou parfois plus piquante. Le comédien a comme but de faire rire afin d’apporter de la joie autour de lui.