Neuchâtel remet trois objets rituels à l'Afrique du Sud

La Ville de Neuchâtel a remis de manière volontaire mardi à l'Afrique du Sud trois objets à vocation symbolique et religieuse. Ce transfert de propriété a été signé mardi lors d'une cérémonie en présence de représentants sud-africains.

Lors d’une cérémonie mardi en présence de représentants sud-africains, la Ville de Neuchâtel a remis de manière volontaire trois objets à vocation symbolique et religieuse à l’Afrique du Sud. « Ce moment inédit constitue l'aboutissement d'un processus entamé en 2016 », a déclaré Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale en charge de la culture. Ces objets, conservés depuis plus d'un siècle au Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN), sont un patrimoine « vivant qui doit retrouver ses racines. »

En plus du transfert, un nouvel accord de coopération a été signé entre les musées de Pretoria et le MEN. L'ambassadeur sud-africain Abel Mxolisi Shilubane, descendant de la famille royale Shiluvana, a salué ce geste. « Si cela peut être fait, c'est la fin des guerres sur terre », a-t-il déclaré.

La cérémonie s'est déroulée aussi en présence des descendants du missionnaire Henri-Alexandre Junod - qui avait fait don des objets au MEN - dont Grégoire Junod, syndic de Lausanne. /ATS