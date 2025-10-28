Les jeunes s'initient à la vie politique à Neuchâtel

Sur 14'000 adolescents, qui pouvaient s'inscrire à cette journée, 253 ont répondu à l'appel. Un tirage au sort a été effectué pour obtenir un échantillon représentatif de 100 personnes.

Après une introduction, les jeunes ont été répartis en commissions. Les discriminations et violences de genre, la santé mentale et le numérique, l'impact de la dette sur le budget des jeunes, l'adaptation au changement climatique, l'accès des jeunes à la culture et la participation à la vie politique ont été au menu. /ATS-cwi