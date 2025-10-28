Cortaillod achète l’ancien office de Poste

Le Conseil général de Cortaillod accepte d’acheter les locaux de l’ancien office de Poste de la commune. Il a voté en ce sens lors de sa séance de lundi soir, par 37 voix sans oppositions, un crédit de 970'000 francs. Les lieux sont destinés à l’accueil parascolaire.

La direction de La Poste a annoncé au printemps 2025 sa décision de supprimer l’offre postale dans ses locaux actuels de la rue de la Fin 14. Dès cet automne, les prestations seront assurées en partenariat avec un magasin Migros. Le Conseil communal y a vu l’occasion d’étoffer son offre en accueil parascolaire. Actuellement, la commune dispose de 116 places, soit un taux de couverture de 28%, alors que la nouvelle Loi cantonale sur l’accueil des enfants recommande 35%. Selon un rapport du Conseil communal, il manque déjà environ 35 places pour les cycles 1 et 2 réunis. L’acquisition de ce nouvel espace permettrait de créer une cinquantaine de places et de porter le taux de couverture à 40%.

L’acquisition du bâtiment est donc chiffrée à 970'000 francs. Selon une première estimation, son réaménagement devrait coûter environ 500'000 francs. Celui-ci devrait faire l’objet d’une demande de crédit spécifique dans un second temps. L’intention du Conseil communal est en principe de confier l’exploitation des nouveaux locaux aux directions des structures d’accueil déjà en place. /jhi