Un vent de nouveauté à la maternité de Pourtalès

Le RHNe mise sur le bien-être pour séduire les futurs parents. Depuis la fin octobre 2025, les couples peuvent désormais séjourner ensemble dans l’une des quatre nouvelles chambres parentales de la maternité, selon un communiqué du RHNe. Ces espaces permettent au second parent de rester auprès de la maman et du nouveau-né, jour et nuit, tout en bénéficiant d’un stationnement gratuit durant trois jours. La nuitée est proposée au tarif de 200 francs, petit déjeuner compris. L’ouverture d’une deuxième salle de naissance physiologique au sein de l’Espace AVA (Accueillir la vie autrement), équipée d’une baignoire et d’une banquette d’accouchement, pour un accompagnement plus naturel tout en profitant de la sécurité et de l’encadrement médical du milieu hospitalier fait aussi son apparition.

Chaque couple reçoit un bon de 20 francs offert par GastroNeuchâtel, valable dans les restaurants partenaires de l’opération « C’est bon ! ». Les parents peuvent en profiter durant leur séjour, le personnel se charge alors du bébé, ou dans l’année suivant la naissance. Enfin, la maternité renforce son suivi périnatal avec des entretiens prénataux précoces dès la 22e semaine de grossesse et des discussions post-partum pour accompagner les mères dans un cadre bienveillant.

En 2024, 1’097 bébés sont nés à la maternité du RHNe, contre 1’300 en 2019. Le maintien du seuil des 1’000 naissances annuelles reste essentiel pour garantir des prestations clés, comme la néonatologie. Le public pourra découvrir ces nouveautés lors des portes ouvertes du mercredi 5 novembre, de 18h à 20h, sur le site de Pourtalès . /comm-ero