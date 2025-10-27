Stéphane Poggi nommé directeur de Microcity SA

Le Conseil d’administration de Microcity SA a nommé Stéphane Poggi au poste de directeur, à compter du 1er janvier 2026. Cette nomination marque l’ouverture d’un nouveau chapitre pour l’entreprise et l’ensemble de l’écosystème d’innovation du canton de Neuchâtel.

Un nouveau souffle pour l’innovation neuchâteloise. Après un processus de sélection rigoureux, Stéphane Poggi, fort de 25 ans d’expérience à la tête de PME technologiques suisses, prendra les rênes de Microcity SA dès le 1er janvier 2026. Spécialiste des microtechniques, de la mécatronique et de la transformation digitale, il a contribué au développement et à la structuration de nombreuses organisations, tout en plaçant la création de valeur locale au cœur de son action.

L’arrivée de Stéphane Poggi combine continuité et renouveau, il poursuivra les réalisations du mandat précédent tout en insufflant une dynamique nouvelle. Cette transition marque également le départ de Giuseppe Saporita, directeur ad intérim depuis juillet, que le Conseil remercie pour son engagement et son rôle dans la continuité de la direction.

Microcity SA joue un rôle stratégique pour le canton en accompagnant les entreprises dans leurs projets d’innovation et en collaborant avec les instituts d’enseignement et de recherche. Grâce à des dispositifs comme « Next Impulse », l’entreprise facilite le transfert de technologies, soutient la diversification et contribue à préserver l’emploi. /comm-ero


 

