« Ma Commune à la Une » : Le Locle

Chaque lundi, « La Matinale » s'arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec
les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Avec un peu plus de 10'000 habitants, Le Locle figure parmi les grandes villes industrielles du canton de Neuchâtel, reconnu comme l’un des berceaux historiques de l’horlogerie suisse. Aujourd’hui, la commune poursuit sa mue, portée par un ambitieux projet de rénovation de l’ancienne école d’ingénieurs : un chantier colossal de plus de 43'000 m², financé à hauteur de près de 20 millions de francs. Le Grand Conseil neuchâtelois vient en effet d’approuver deux crédits — 12,75 millions pour la HE-Arc et 6,9 millions pour le centre des “Métiers du Temps” — qui permettront de transformer ce bâtiment symbolique en un véritable pôle de formation et d’innovation, comme il est possible de le lire dans l’édition du 24 octobre du Ô.

L’ouverture est prévue à l’automne 2028, avec la promesse de renforcer durablement la place du Locle dans l’écosystème horloger régional.

Mais au-delà du chantier, c’est toute une dynamique territoriale qui s’amorce, comme nous le souligne Anthony Picard. En réunissant sur un même site écoles primaires, secondaires et hautes écoles, Le Locle dessine un campus éducatif unique dans le canton, où tradition et modernité se rencontrent. Ce projet ambitieux vise non seulement à raviver la mémoire industrielle du lieu, mais aussi à créer les conditions d’un renouveau économique et attractif pour les jeunes talents. De quoi faire du Locle, une fois encore, un moteur de la formation technique et horlogère suisse.

« Ma commune à la Une », c’est chaque lundi dans « La Matinale » à 8h15. La semaine prochaine, direction l’entre-deux-lacs avec le Bulcom. /rde


 

