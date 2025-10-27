La société de navigation LNM toujours dans la tourmente

Malgré des mesures annoncées en avril, la situation de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) se serait aggravée aussi bien au niveau de la gestion humaine que de l'état de la flotte, selon une enquête de la « RTS » et « d'Arcinfo ». Pour le président du conseil d'administration, le climat de travail est en voie d'apaisement.

« Comme nous l’avions déjà annoncé, nous avons dû procéder à un licenciement et avons enregistré deux départs ainsi que trois cas de maladie avérés. Ces derniers concernent des personnes qui ont été sous pression depuis plusieurs années en lien avec le mauvais état de la flotte, dû à un sous-investissement chronique », a déclaré Nicolas Gigandet, président du conseil d'administration dans une interview à Arcinfo.

Selon les deux médias, la gestion du nouveau directeur général Peter Voets, en poste depuis janvier, serait considérée comme autoritaire. Il s'en défend en rappelant qu’une grande partie des personnes qui ont quitté l'entreprise, sur une base volontaire ou non, avaient proposé une direction partagée avant son arrivée. Nicolas Gigandet a précisé que Peter Voets « a toute la confiance » du conseil d'administration.

« Arcinfo » et la « RTS » ont expliqué que l’employé licencié a saisi la justice pour contester son sort. D’autres procédures pourraient suivre dans les mois à venir, selon les deux médias.





Le bateau La Béroche à l'arrêt

L'état de la flotte se serait encore dégradé. « Il n’y a eu aucun risque connu jusqu’à maintenant qui n’ait été traité. L’Office fédéral des transports (OFT) aurait retiré le permis de navigation dans ce cas », a précisé Nicolas Gigandet.

Selon lui, le manque d’investissements chronique des dernières années fait que la flotte est aujourd’hui dans un état dégradé et que de gros efforts financiers doivent être consentis afin de pérenniser la société. Mardi, les dirigeants de la LNM doivent rencontrer les trois cantons commanditaires (Neuchâtel, Vaud et Fribourg) pour discuter d'un plan pour rénover la flotte existante et pérenniser l’entreprise.

Le président du conseil d'administration a précisé que la LNM a pris l’initiative de contacter l’OFT, à la suite de la découverte d’un problème sur le bateau La Béroche, il y a trois semaines. « Nous sommes sur le point de rendre le permis de navigation de manière volontaire, n’ayant pas la certitude que celui-ci respecte les normes de sécurité », a-t-il expliqué.

Selon Nicolas Gigandet, cet élément a été mis à la lumière du jour à la suite d’un audit commandé sur l’entier de la flotte à la demande du conseil d'administration en vue des discussions avec les commanditaires de la société. /ATS