La Fête des vendanges a ses nouveaux ambassadeurs

Serena Bisanti et Euclides Jorge Da Silva Moreira ont été élus Miss et Mister 2026 samedi soir ...
Serena Bisanti et Euclides Jorge Da Silva Moreira ont été élus Miss et Mister 2026 samedi soir au Temple du Bas à Neuchâtel. Ils porteront les couleurs du canton de Neuchâtel pendant une année.

Serena Bisanti et Euclides Jorge Da Silva Moreira ont été élus Miss et Mister Fête des vendanges 2026.

Ils joueront le rôle d’ambassadeurs durant une année. Serena Bisanti et Euclides Jorge Da Silva Moreira ont été élus Miss et Mister Fête des vendanges 2026 samedi soir. La cérémonie s’est tenue au Temple du Bas à Neuchâtel. Ils ont été choisis parmi les 12 finalistes, six femmes et six hommes. Serena Bisanti a 19 ans. Elle est assistante socio-éducative et étudiante en éducation de l’enfance. Euclides Jorge Da Silva Moreira a 41 ans. Horloger de formation, il a depuis peu monté une entreprise active dans le domaine du nettoyage. Serena Bisanti a expliqué lundi, dans La Matinale, que ce titre est pour elle « une super opportunité de faire une nouvelle expérience, (…) je suis très fière de moi et je suis contente d’être là ». La nouvelle Miss Fête des vendanges a l’habitude d’être en représentation puisqu’elle fait de la gymnastique, des agrès, depuis son plus jeune âge. Ce qui « l’aide à avoir de l’assurance et à être à l’aise sur scène. »

Euclides Jorge Da Silva Moreira évoque une expérience incroyable et inoubliable avec les différents candidats. Le tout nouveau Mister Fête de vendanges a de la peine à expliquer ce que ce titre représente pour lui, mais il sait qu’il va « parfaitement tenir ce rôle. (…) On va participer aux différents évènements et on découvrira au fur et à mesure ce que ça représente vraiment. »

La première dauphine est Julia Gueniat et la seconde Karen Mella Cabral. Chez les hommes le titre de 1er dauphin est revenu à Oleg Fabbri. Le second dauphin est Cliford Beliguete. /sma

Miss et Mister Fête des Vendanges 2026 et les dauphines et dauphins. (Photo : Fête des vendanges) Miss et Mister Fête des Vendanges 2026 et les dauphines et dauphins. (Photo : Fête des vendanges)


 

