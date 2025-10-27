Jean-Michel Deicher nommé architecte cantonal et chef du service des bâtiments

Le Conseil d’État a nommé Jean-Michel Deicher, fort d’une solide expérience et d’une connaissance approfondie du patrimoine immobilier cantonal, au poste d’architecte cantonal et chef du service des bâtiments (SBAT) dès le 1er mai 2026. Il succédera à Yves-Olivier Joseph, qui prendra sa retraite le 30 avril 2026, après plus de 15 années d’engagement au sein de l’administration cantonale.

Architecte cantonal adjoint depuis plusieurs années, Jean-Michel Deicher a rejoint le service en 2014 comme chef du domaine stratégie et projets. Diplômé et membre de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), il dispose d’une large expertise en gestion de projets publics et en architecture. Reconnu pour ses compétences et son esprit de collaboration, il a su développer des relations solides avec les différents partenaires du canton, selon un communiqué de la Chancellerie d'​État.

À la tête d’une équipe de quinze architectes chefs de projet, il a su apporter un regard pertinent sur les nombreux projets menés au sein du domaine stratégie et projets. En tant qu’adjoint au chef de service, il a également contribué activement aux volets entretien, exploitation, gestion immobilière et finances. À 54 ans, il prendra la direction du SBAT avec la confiance du Conseil d’État et du chef de département.

Le service des bâtiments gère le patrimoine immobilier cantonal et met en œuvre la politique du logement. L’architecte cantonal supervise les projets et veille à la cohérence architecturale et à l’usage responsable des ressources. Le Conseil d’État exprime également sa profonde gratitude à Yves-Olivier Joseph pour la qualité du travail accompli depuis 2013 en tant qu’architecte cantonal, lui adressant ses remerciements et ses vœux les plus chaleureux pour une retraite épanouie. / comm-ero