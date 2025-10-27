Fermeture nocturne du tunnel de Gléresse

Les automobilistes devront changer leurs habitudes durant quelques jours. Le tunnel de Gléresse sera fermé au trafic la nuit entre 22h et 5h du matin dès ce lundi et jusqu’au 7 novembre. Des travaux d’entretien sont prévus entre les jonctions de Douanne-Ouest et de Douanne-Est. Une déviation par le réseau secondaire sera mise en place. /comm-sbm