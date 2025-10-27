Les automobilistes devront changer leurs habitudes durant quelques jours. Le tunnel de Gléresse sera fermé au trafic la nuit entre 22h et 5h du matin dès ce lundi et jusqu’au 7 novembre. Des travaux d’entretien sont prévus entre les jonctions de Douanne-Ouest et de Douanne-Est. Une déviation par le réseau secondaire sera mise en place. /comm-sbm
Fermeture nocturne du tunnel de Gléresse
