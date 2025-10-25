Rétropomme : croquer la variété à pleines dents

Pommes, poires, prunes, cerises, il y a en a pour tous les gouts. L’association Rétropomme revient cette année avec sa traditionnelle Fête d’Automne. L’événement se déroule depuis vendredi et jusqu’à dimanche à Pierre-à-Bot à Neuchâtel. Point culminant du rendez-vous : une bourse aux arbres, qui compte 800 plantations et réunit plus de 100 variétés anciennes et locales. L’occasion de découvrir des variétés qu’on ne retrouve pas dans le commerce : « La particularité, c’est que c’est ancien. Le mot est dit », souligne Boris Bachofen, membre du comité de l’association Rétropomme. Il ajoute que ces fruits font partie d’un patrimoine global : « C’est comme un musée, généralement on a retrouvé la variété avec une documentation assez étoffée. C’est ce qui fait l’intérêt de cette collection ».
Boris Bachofen : « On a aussi des variétés classiques, sinon les gens sont déçus.»
Stands et activités pleins de variété
Un grand stand, sur lequel sont présentées pleins de fruits différents est en place à Pierre-à-Bot. Les visiteurs dégustent notamment les pommes et les poires avant de faire leur choix concernant leur future acquisition d’arbre fruitier. Si certains sont venus pour dégotter une variété peu commune, d’autres viennent rechercher les pommes de leur enfance.
Reportage à la Fête d'Automne
La plupart des variétés qu’on retrouve chez Rétropomme ne se retrouvent pas dans le commerce : « La grande distribution a des exigences. Notre assortiment ne fait pas partie de ces intérêts-là », explique le membre du comité.
« C’est un marché de niche.»
Samedi soir, une veillée autour d’une marmite de raisinée est prévue. L’occasion de se retrouver entre passionnés d’arbres fruitiers. /ecr