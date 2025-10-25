Rétropomme : croquer la variété à pleines dents

Pommes, poires, prunes, cerises, il y a en a pour tous les gouts. L’association Rétropomme revient cette année avec sa traditionnelle Fête d’Automne. L’événement se déroule depuis vendredi et jusqu’à dimanche à Pierre-à-Bot à Neuchâtel. Point culminant du rendez-vous : une bourse aux arbres, qui compte 800 plantations et réunit plus de 100 variétés anciennes et locales. L’occasion de découvrir des variétés qu’on ne retrouve pas dans le commerce : « La particularité, c’est que c’est ancien. Le mot est dit », souligne Boris Bachofen, membre du comité de l’association Rétropomme. Il ajoute que ces fruits font partie d’un patrimoine global : « C’est comme un musée, généralement on a retrouvé la variété avec une documentation assez étoffée. C’est ce qui fait l’intérêt de cette collection ».