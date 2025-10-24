Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

La Chaux-de-Fonds accueille ce vendredi et samedi le premier festival low-tech de Suisse. Ateliers, stands, conférences, films, concerts et tables rondes sont au programme dans quatre lieux voisins : le FabLab, la Maison du peuple, le Club 44 et le Cifom. Les organisateurs attendent un millier de participants à cette première édition. Ce Low-Tech Festilab (informations et inscriptions ici) est soutenu par le programme « Vivre ensemble » du plan climat cantonal. Le budget de la manifestation est de 25'000 francs et les entrées sont à prix libre.

Le festival se veut surtout proche des gens. « Le FabLab n’est ni une institution, ni une université, ni une entreprise. On est là pour le public. Pour faire des choses et les faire faire aux gens », explique Mélanie Thomas, présidente du FabLab et coorganisatrice du festival. « Dans les ateliers, on va découvrir comment faire pousser des pleurotes chez soi, comment fabriquer des porte-monnaie en bâche sans couture, des mini-fours solaires, tailler des cuillères avec du bois brut, découvrir des vélos-sonos où pédaler permet de produire du son », détaille la responsable.

