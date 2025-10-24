« Le monde en cause » : les effets du shutdown américain

La paralysie budgétaire des États-Unis commence à avoir des conséquences concrètes sur la population. Le gouverneur de Californie a annoncé mercredi le déploiement de la Garde nationale pour distribuer l'aide alimentaire. Celle-ci est de plus en plus sollicitée en raison du shutdown de l’administration fédérale. La paralysie budgétaire est entrée cette semaine dans sa quatrième semaine et est devenue mercredi la deuxième plus longue de l’histoire. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

