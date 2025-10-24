Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

La 28e édition du Marchethon de La Chaux-de-Fonds a lieu samedi 25 octobre au stade de La Charrière. Les bénéfices seront entièrement reversés aux personnes atteintes de mucoviscidose, communiquent les organisateurs. Course, nordic walking et marche attendent les participants de tous niveaux. Dès 8h30, stands de restauration, bar, animations et jeux seront à disposition. /comm-vco