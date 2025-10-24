La ligne entre Le Locle et Les Brenets remplacée par des bus

Des arbres sont tombés sur les voies ferrées de la ligue R24 ce jeudi lors du passage de la ...
La ligne entre Le Locle et Les Brenets remplacée par des bus

Des arbres sont tombés sur les voies ferrées de la ligue R24 ce jeudi lors du passage de la tempête Benjamin. Les réparations prendront plusieurs jours. Un service de substitution par bus est mis en place.

Le train entre Le Locle et Les Brenets est à l'arrêt et remplacé provisoirement par des bus. (Photos : archives) Le train entre Le Locle et Les Brenets est à l'arrêt et remplacé provisoirement par des bus. (Photos : archives)

La tempête Benjamin contraint TransN à remplacer les trains par des bus entre Le Locle et Les Brenets. Des arbres ont chuté sur les voies ferrées de la ligne R24 en raison des fortes rafales de vent. Des réparations sont nécessaires. Selon le communiqué transmis ce vendredi, elles prendront plusieurs jours. Pendant ce temps, un service de substitution par bus est mis en place. Les véhicules partent de la gare du Locle pour arriver à celle des Brenets et desservent un arrêt en haut de l’escalier à l’arrêt « Le Chalet » de la ligne de bus 341. Pour les Frêtes, un arrêt provisoire est proposé au carrefour sur la route principale de la Combe de Monterban. Tous les départs des Brenets se font 5 minutes en avance. /comm-lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

« Le monde en cause » : les effets du shutdown américain

« Le monde en cause » : les effets du shutdown américain

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 12:25

Les skieurs suisses prêts à briller à nouveau

Les skieurs suisses prêts à briller à nouveau

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 11:24

Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 11:00

Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 10:32

Articles les plus lus

Fermeture de route entre Thielle et Ins dimanche

Fermeture de route entre Thielle et Ins dimanche

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 10:21

Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 10:32

Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 11:00

Les skieurs suisses prêts à briller à nouveau

Les skieurs suisses prêts à briller à nouveau

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 11:24

Symactiv remporte le Prix BCN Innovation 2025

Symactiv remporte le Prix BCN Innovation 2025

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 07:03

Fermeture de route entre Thielle et Ins dimanche

Fermeture de route entre Thielle et Ins dimanche

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 10:21

Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

Le Marchethon, c'est demain à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 10:32

Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

Un festival low-tech à La Chaux-de-Fonds, première suisse

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 11:00

Neuchâtel, capitale de la Blockchain

Neuchâtel, capitale de la Blockchain

Région    Actualisé le 23.10.2025 - 14:00

Symactiv remporte le Prix BCN Innovation 2025

Symactiv remporte le Prix BCN Innovation 2025

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 07:03

« En boîte » : l'application Lykorn

« En boîte » : l'application Lykorn

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 07:12

Fermeture de route entre Thielle et Ins dimanche

Fermeture de route entre Thielle et Ins dimanche

Région    Actualisé le 24.10.2025 - 10:21