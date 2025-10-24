La ligne entre Le Locle et Les Brenets remplacée par des bus

La tempête Benjamin contraint TransN à remplacer les trains par des bus entre Le Locle et Les Brenets. Des arbres ont chuté sur les voies ferrées de la ligne R24 en raison des fortes rafales de vent. Des réparations sont nécessaires. Selon le communiqué transmis ce vendredi, elles prendront plusieurs jours. Pendant ce temps, un service de substitution par bus est mis en place. Les véhicules partent de la gare du Locle pour arriver à celle des Brenets et desservent un arrêt en haut de l’escalier à l’arrêt « Le Chalet » de la ligne de bus 341. Pour les Frêtes, un arrêt provisoire est proposé au carrefour sur la route principale de la Combe de Monterban. Tous les départs des Brenets se font 5 minutes en avance. /comm-lgn