Incendie à la rue des Saars à Neuchâtel

Les pompiers sont intervenus pour un feu d’appartement vendredi en fin d’après-midi. La rue ...
Les pompiers sont intervenus pour un feu d’appartement vendredi en fin d’après-midi. La rue est partiellement fermée au trafic.

Un incendie s'est produit vendredi en fin d'après-midi à la rue des Saars à Neuchâtel.

Incendie à Neuchâtel. Les pompiers sont mobilisés pour un feu d’appartement à la rue des Saars 105 depuis ce vendredi en fin d’après-midi. L’intervention nécessite la fermeture partielle de la route entre l’avenue du Mail et le chemin des Mulets. /sbm


