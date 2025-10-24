Cinq projets soutenus par le Canton pour promouvoir la santé en 2025

La santé et le lien social au cœur des communes. Dans le cadre de son appel à projets annuel, le Service cantonal de la santé publique a retenu cinq actions locales aux objectifs complémentaires, toutes orientées vers la promotion de la santé et du lien social, annonce le canton ce vendredi. Parmi elles figurent des cours gratuits d’utilisation des smartphones pour les seniors à Laténa, des formations sur la nutrition à La Grande Béroche également pour les seniors, ainsi qu’un projet intercommunal pour favoriser l’accès à l’espace public de « toilettes accueillantes » en partenariat avec des établissements publics. Deux autres initiatives mettront l’accent sur l’activité physique, notamment des ateliers pour enfants en situation de surpoids à La Chaux-de-Fonds, et un projet porté par les communes qui sont membres de l’association Région Neuchâtel Littoral, pour valoriser les infrastructures sportives existantes.

Près de la moitié des 33 projets soutenus depuis 2019 dans le cadre de l’appel à projets annuel concernent la promotion de l’activité physique. De Peseux à Val-de-Travers, en passant par Saint-Blaise, La Tène ou Boudry, les communes se mobilisent : parcours forestiers, parcs de street workout, prêts de vélos électriques ou balades accompagnées pour les seniors, témoignent d’un engagement fort pour la santé et le bien-être.

Qu’il s’agisse de marcher, jardiner ou danser, l’activité physique joue un rôle essentiel pour la santé physique et psychique. Favoriser son intégration dans la vie quotidienne grâce à des infrastructures accessibles est une stratégie gagnante, contribuant à réduire les inégalités et à renforcer le lien social. Le canton se réjouit de la participation active des communes à la Politique de santé publique 2025–2030, visant à promouvoir la santé physique, mentale et sociale. Les autorités estiment que cette collaboration durable avec l’Association des communes neuchâteloises illustre un engagement collectif au service du bien-être de toutes et tous. /comm-ero