Symactiv remporte le Prix BCN Innovation 2025

La solution pour garantir l’avenir des terres agricoles a séduit le jury. La start-up neuchâteloise Symactiv a remporté la première place du Prix BCN Innovation ce jeudi soir au Théâtre de l’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Elle empoche ainsi la somme de 150'000 francs pour développer ses granulés de fertilisation et de revitalisation des sols. Portée par l’équipe de Louis Becker, co-fondateur, la start-up s’est imposée devant ses deux concurrents LightSeeds et Ccraft.

La présidente du Jury ad-interim pour cette année, Nathalie Tissot a relevé la grande qualité des trois projets finalistes de cette 16e édition du Prix BCN Innovation. « Toutefois le projet de Symactiv est un coup de cœur », a-t-elle déclaré. Le jury explique avoir été séduit par la portée visionnaire de cette solution d’engrais biologique et de son côté « très humain ». « Ce projet montre que l’innovation peut aussi se nicher dans d’autres domaines que ceux très technologiques », ajoute la présidente.

Symactiv commercialise donc de l’engrais « vivant » sous forme de granulés. Ces derniers ont été créés afin de revitaliser des surfaces agricoles. À court terme, ce biostimulant permet d’augmenter la production des terres, et au long terme, de les préserver. Le projet de la start-up neuchâteloise s’inspire de la forêt. Les micro-organismes présents dans leur produit viennent de terres sylvicoles. « Au contraire des autres engrais sur le marché le nôtre est vivant », explique Louis Becker, co-fondateur de la start-up. Les granulés de Symactiv sont déjà commercialisés auprès de maraichers, jardiniers et paysagistes. « La prochaine étape pour nous consistera à l’industrialisation de notre engrais afin d’en produire en grande quantité », se réjouit le meneur de l’équipe.





Deux autres projets « très qualitatifs »

Les deux autres start-ups finalistes de cette 16e édition étaient LightSeeds et Ccraft. La première veut révolutionner l’avenir du solaire : LightSeeds a créé des panneaux photovoltaïques 60% plus légers que ceux actuellement sur le marché. Ces derniers sont donc déposables sur des surfaces plus fragiles et verticales, comme des murs d’autoroute ou des grillages en bordure de chemins de fer. Avec ses modules, la start-up veut aussi améliorer le potentiel recyclable des panneaux solaires.

Ccraft a, quant à elle, misé sur des puces photoniques. Ces dernières sont créées à partir de niobate de lithium, un matériau connu, mais ici travaillé en couches fines. Cela permet d’intégrer les puces dans des circuits informatiques. La start-up Ccraft fabrique donc des composants qui sont notamment essentiels pour les centres de données dédiés à l’IA et qui représentent une grande demande sur le marché.

Ces deux finalistes empochent une récompense de 10'000 francs chacun. /comm-crb