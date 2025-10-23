Les Gorges du Seyon provisoirement fermées

La circulation entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est compliquée ce jeudi matin. Dans tout ...
Les Gorges du Seyon sont fermées. (Photo d'illustration) Les Gorges du Seyon sont fermées. (Photo d'illustration)

La tempête Benjamin sème le désordre sur les routes du canton. Les Gorges du Seyon sont fermées en direction de La Chaux-de-Fonds, un arbre obstrue le tronçon. Dans la descente sur le Pont de Valangin, après avoir fermé une voie tout est rentré dans l'ordre vers 10h30. Des troncs entravent le passage entre Montmollin et Les Grattes, mais aussi entre La Chaux-de-Fonds et le Valanvron.

Des arbres sont tombés un peu partout sur les routes de la région, notamment à La Cibourg et au col de La Tourne. La police appelle à la plus grande prudence et recommande de rester chez soi et d’éviter tout déplacement non essentiel. /yca


