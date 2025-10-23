L'art, substance de l'horlogerie

L'art peut-il enrichir l'identité d'une montre ? Comment les techniques ancestrales et les collaborations artistiques transforment-elles l'industrie horlogère ? Ces questions ont animé les discussions entre experts du secteur horloger et artistes mercredi à La Chaux-de-Fonds, lors de la 29e édition des Journées internationales du marketing horloger. L’événement s’est déroulé entre le Musée des Beaux-Arts et le Musée international d'horlogerie. Cette année, le thème de cet événement était l’art, une invitation à réfléchir sur la collaboration entre l’art et l’horlogerie. La rencontre a connu « une affluence exceptionnelle », selon Maria Bashutkina, présidente de l'association des Journées internationales du marketing horloger. L'événement a permis de créer « un véritable dialogue entre le monde des artistes, des designers, des ingénieurs et des dirigeants », relève-t-elle ce jeudi dans « La Matinale ».





Cinq tables rondes thématiques

Les discussions se sont articulées autour de cinq thèmes principaux : ce qu’est la beauté et l’art, son implication dans l’horlogerie, le stylisme et l’habillage, l’embellissement de la montre avec les arts décoratifs, l’évolution des matériaux pour l’art et la chorégraphie du temps. Ces échanges ont démontré que l'art, loin d'être une notion uniquement philosophique, trouve des applications très concrètes dans l'horlogerie. « On a vu que c'est quelque chose qui se transmet, qui se transcrit dans des applications très concrètes par rapport à la mécanique, aux matériaux et aux nouvelles innovations », explique Maria Bashutkina.





Différents niveaux d'intégration de l'art

« Il existe différents niveaux d'intégration de l'art dans l'horlogerie », explique Maria Bashutkina. La présidente de l'association distingue quatre approches, de la plus profonde à la plus superficielle : « l'horlogerie elle-même comme 12e art », les collaborations créatives avec des artistes, l'utilisation des métiers d'art traditionnels, et enfin « les collaborations avec les artistes pour des événements » ponctuels.