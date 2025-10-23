Gros travaux à Boudry

Impact sur les transports publics, le stationnement et la circulation : les travaux gagnent ...
Gros travaux à Boudry

Impact sur les transports publics, le stationnement et la circulation : les travaux gagnent en intensité à la rue Oscar-Huguenin et au faubourg Philippe-Suchard.

Des travaux qui nécessitent plusieurs adaptations. (Photo : Ville de Boudry). Des travaux qui nécessitent plusieurs adaptations. (Photo : Ville de Boudry).

À Boudry, un chantier va compliquer la vie de certains habitants. Le Conseil communal l’annonce dans un communiqué diffusé mercredi soir. Le chantier des infrastructures souterraines s’intensifie à partir de ce jeudi à la rue Oscar-Huguenin et au faubourg Philippe-Suchard.

La situation impacte la circulation des bus jusqu’au 24 novembre. Les liaisons de CarPostal sur ce trajet sont annulées. Un service de navettes est assuré par une entreprise privée au départ des arrêts de Vauvilliers et des Cèdres, une desserte assurée entre le pont des Repaires et la gare CFF. En semaine, neuf courses sont assurées. Il y en aura trois le week-end.

Le nombre de places de stationnement est réduit sur le parking de Vauvilliers. Celui-ci sera fermé complètement du 30 janvier au 30 mars de l’année prochaine.

Dans la zone de l’avenue du Collège, les travaux se poursuivent en direction du centre-ville, avec une circulation réglée par des feux de circulation tricolores. Un quai provisoire pour les bus sera installé devant le Musée de l’Areuse. /comm-jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Honorable Scarabée fait rimer collectif et poésie au Centre Dürrenmatt

Honorable Scarabée fait rimer collectif et poésie au Centre Dürrenmatt

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:22

Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:18

« Des peines astronomiques et surréalistes »

« Des peines astronomiques et surréalistes »

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:08

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Région    Actualisé le 23.10.2025 - 05:38

Articles les plus lus

« Des peines astronomiques et surréalistes »

« Des peines astronomiques et surréalistes »

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:08

Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:18

Situation critique au sein du Service pénitentiaire du Canton

Situation critique au sein du Service pénitentiaire du Canton

Région    Actualisé le 23.10.2025 - 05:05

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Région    Actualisé le 23.10.2025 - 05:38