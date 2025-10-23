Gros travaux à Boudry

À Boudry, un chantier va compliquer la vie de certains habitants. Le Conseil communal l’annonce dans un communiqué diffusé mercredi soir. Le chantier des infrastructures souterraines s’intensifie à partir de ce jeudi à la rue Oscar-Huguenin et au faubourg Philippe-Suchard.

La situation impacte la circulation des bus jusqu’au 24 novembre. Les liaisons de CarPostal sur ce trajet sont annulées. Un service de navettes est assuré par une entreprise privée au départ des arrêts de Vauvilliers et des Cèdres, une desserte assurée entre le pont des Repaires et la gare CFF. En semaine, neuf courses sont assurées. Il y en aura trois le week-end.

Le nombre de places de stationnement est réduit sur le parking de Vauvilliers. Celui-ci sera fermé complètement du 30 janvier au 30 mars de l’année prochaine.

Dans la zone de l’avenue du Collège, les travaux se poursuivent en direction du centre-ville, avec une circulation réglée par des feux de circulation tricolores. Un quai provisoire pour les bus sera installé devant le Musée de l’Areuse. /comm-jhi