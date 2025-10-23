« C’est quoi ton association » : Les Cartons du Cœur Neuchâtel lancent leur récolte 2025

Depuis plusieurs décennies, les Cartons du Cœur Neuchâtel viennent en aide à celles et ceux qui traversent une période difficile. Grâce à une équipe de bénévoles dévoués, l’association distribue chaque année des centaines de colis alimentaires à des personnes et familles qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts. « Notre aide s’adresse à toute personne qui traverse une situation temporaire de précarité », rappelle Pascal Boillat, président de l’association. Cette solidarité repose sur des dons anonymes, des gestes simples, mais essentiels, qui redonnent un peu d’air à ceux qui en ont besoin.

Ce samedi 25 octobre, les bénévoles seront présents dans de nombreux supermarchés du canton pour la récolte 2025. Les produits les plus recherchés : denrées non périssables, conserves, pâtes, riz, huile, mais aussi articles d’hygiène ou pour bébés. Les dons financiers, eux, permettent d’acheter les produits manquants et de couvrir les frais logistiques. « Sans bénévoles, rien ne serait possible », souligne encore Pascal Boillat, appelant toutes les bonnes volontés à rejoindre l’équipe. Parce qu’un petit geste peut faire une grande différence.