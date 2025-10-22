Honorable Scarabée fait rimer collectif et poésie au Centre Dürrenmatt

Le vice-champion du monde de slam Loc Nguyen, alias Honorable Scarabée, était de passage mercredi ...
Honorable Scarabée fait rimer collectif et poésie au Centre Dürrenmatt

Le vice-champion du monde de slam Loc Nguyen, alias Honorable Scarabée, était de passage mercredi au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel. L’artiste morgien, champion de Suisse en titre, a animé un atelier d’écriture et une scène ouverte sur le thème du collectif.

Loc Nguyen, alias Honorable Scarabée a partagé son savoir avec une dizaine de personnes au Centre Dürrenmatt mercredi après-midi. Loc Nguyen, alias Honorable Scarabée a partagé son savoir avec une dizaine de personnes au Centre Dürrenmatt mercredi après-midi.

Quelques mois seulement après les Championnats du Monde de slam à Paris, où il est monté sur la deuxième marche du podium, le slameur est venu au Centre Dürrenmatt pour transmettre son savoir. Une dizaine de participants ont pris part à son atelier, une session bienveillante où chacun a pu apprendre à « mouiller le maillot sur le terrain des mots ». Pendant trois heures, Honorable Scarabée a partagé sa technique et son sens du rythme. « Le slam, c'est avant tout une soirée. Est-ce que c'est de la poésie ? Est-ce que c'est du rap ? Est-ce que c'est de la littérature moderne ? En fait, c'est tout et rien à la fois », explique-t-il. « Les soirées slam, c'est avant tout une liberté. Les règles de la soirée : pas plus de trois minutes, pas de costume, pas de décor, juste un texte et une boisson offerte », confie-t-il.

Loc Nguyen, Honorable Scarabée : « Je vais tenter de percevoir l'énergie. »

Ecouter le son

La soirée s’est poursuivie avec une scène ouverte, où le public a pu découvrir les textes écrits dans l’après-midi, mais aussi ceux d’autres slameurs. Le thème de la journée, le collectif, faisait écho à l’exposition en cours au Centre Dürrenmatt, « Friedrich Dürrenmatt, Football », qui met en lumière la passion de l’écrivain pour le ballon rond et les parallèles entre slam, sport et vie en équipe. « On a toujours l'image d'une personne seule sur scène derrière son pied de micro et on se dit où est le collectif, alors que le collectif est dans la bienveillance de ces soirées. Quand je monte sur scène, j'ai l'impression que toutes les slameuses et tous les slameurs sont derrière moi, qu'ils m'encouragent », résume le Morgien.

Notre reportage :

Ecouter le son

La saison de slam du théâtre du Pommier se poursuivra le 19 novembre. Un événement consacré à cet art a lieu chaque mois. /yca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:18

« Des peines astronomiques et surréalistes »

« Des peines astronomiques et surréalistes »

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 18:08

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

La Chaîne du Bonheur se mobilise en faveur de la population de Gaza

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 17:56

Situation critique au sein du Service pénitentiaire du Canton

Situation critique au sein du Service pénitentiaire du Canton

Région    Actualisé le 22.10.2025 - 14:50

Articles les plus lus