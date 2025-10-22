Honorable Scarabée fait rimer collectif et poésie au Centre Dürrenmatt

Le vice-champion du monde de slam Loc Nguyen, alias Honorable Scarabée, était de passage mercredi au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel. L’artiste morgien, champion de Suisse en titre, a animé un atelier d’écriture et une scène ouverte sur le thème du collectif.
Quelques mois seulement après les Championnats du Monde de slam à Paris, où il est monté sur la deuxième marche du podium, le slameur est venu au Centre Dürrenmatt pour transmettre son savoir. Une dizaine de participants ont pris part à son atelier, une session bienveillante où chacun a pu apprendre à « mouiller le maillot sur le terrain des mots ». Pendant trois heures, Honorable Scarabée a partagé sa technique et son sens du rythme. « Le slam, c'est avant tout une soirée. Est-ce que c'est de la poésie ? Est-ce que c'est du rap ? Est-ce que c'est de la littérature moderne ? En fait, c'est tout et rien à la fois », explique-t-il. « Les soirées slam, c'est avant tout une liberté. Les règles de la soirée : pas plus de trois minutes, pas de costume, pas de décor, juste un texte et une boisson offerte », confie-t-il.
Loc Nguyen, Honorable Scarabée : « Je vais tenter de percevoir l'énergie. »
La soirée s’est poursuivie avec une scène ouverte, où le public a pu découvrir les textes écrits dans l’après-midi, mais aussi ceux d’autres slameurs. Le thème de la journée, le collectif, faisait écho à l’exposition en cours au Centre Dürrenmatt, « Friedrich Dürrenmatt, Football », qui met en lumière la passion de l’écrivain pour le ballon rond et les parallèles entre slam, sport et vie en équipe. « On a toujours l'image d'une personne seule sur scène derrière son pied de micro et on se dit où est le collectif, alors que le collectif est dans la bienveillance de ces soirées. Quand je monte sur scène, j'ai l'impression que toutes les slameuses et tous les slameurs sont derrière moi, qu'ils m'encouragent », résume le Morgien.
La saison de slam du théâtre du Pommier se poursuivra le 19 novembre. Un événement consacré à cet art a lieu chaque mois. /yca