Honorable Scarabée fait rimer collectif et poésie au Centre Dürrenmatt

Quelques mois seulement après les Championnats du Monde de slam à Paris, où il est monté sur la deuxième marche du podium, le slameur est venu au Centre Dürrenmatt pour transmettre son savoir. Une dizaine de participants ont pris part à son atelier, une session bienveillante où chacun a pu apprendre à « mouiller le maillot sur le terrain des mots ». Pendant trois heures, Honorable Scarabée a partagé sa technique et son sens du rythme. « Le slam, c'est avant tout une soirée. Est-ce que c'est de la poésie ? Est-ce que c'est du rap ? Est-ce que c'est de la littérature moderne ? En fait, c'est tout et rien à la fois », explique-t-il. « Les soirées slam, c'est avant tout une liberté. Les règles de la soirée : pas plus de trois minutes, pas de costume, pas de décor, juste un texte et une boisson offerte », confie-t-il.