Accident sur un passage piéton à La Chaux-de-Fonds

Une fillette de 12 ans percutée à La Chaux-de-Fonds. Ce mercredi vers 7h45, une automobiliste de 33 ans circulait sur la rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, indique la police neuchâteloise dans un communiqué. Arrivée à hauteur d’un passage piéton, elle n’a pas remarqué une jeune piétonne de 12 ans déjà engagée. Malgré un freinage d’urgence, la conductrice n’a pas pu éviter la collision. Le véhicule a ensuite percuté une autre voiture venant en sens inverse. Examinée sur place par les ambulanciers, la jeune fille n’a pas été prise en charge immédiatement, mais a été emmenée plus tard à l’hôpital Pourtalès par sa maman pour des examens complémentaires. /comm-ero