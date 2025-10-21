Un pizzaïolo neuchâtelois décroche le bronze mondial

Abel Lahrach a ajouté une nouvelle médaille à son palmarès. Le pizzaïolo neuchâtelois vient de décrocher le bronze lors de la 23e édition de la Pizza World Cup, qui s'est déroulée à Rome du 30 septembre au 2 octobre. Propriétaire de la Taverne des Petits-Ponts à Brot-Plamboz et d'un second établissement à Renens, Abel Lahrach était le seul Suisse en lice. Il a concouru dans quatre catégories, dont l'épreuve par équipe qui regroupait 330 participants. Avec deux collègues, ils ont dû proposer trois types de pizza avec un ingrédient commun : le pecorino. Le restaurateur s’est lancé dans cette Coupe du monde sur le conseil de l’un de ses coaches, Grégory, qui est lui-même triple champion du monde. « Après une année de préparation intensive, j'étais prêt pour la compétition », explique Abel Lahrach dans « La Matinale » ce mardi. Ancien rugbyman, il aborde la préparation des pizzas avec une mentalité de sportif. « Dans le sport comme dans la pizza, il faut s'entraîner pour être prêt le jour de la compétition », affirme-t-il. Pour l'épreuve, il a notamment élaboré une pizza contemporaine napolitaine.

Ce n'est pas la première distinction pour le chef, lui qui a remporté un premier titre à seulement 24 ans. Abel Lahrach a également remporté quatre années consécutives le premier prix d'un concours de paella à Barcelone. Le secret de sa réussite ? « C'est le travail et une bonne préparation », répond simplement Abel Lahrach. Il met particulièrement l'accent sur la qualité de sa pâte, qui bénéficie d'une longue fermentation. « Notre levain travaille sur le sucre et le gluten pour donner une pizza saine et facile à digérer », souligne-t-il.