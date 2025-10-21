Nez Rouge Neuchâtel recherche des bénévoles pour décembre

Nez Rouge Neuchâtel lance un appel aux bénévoles pour son opération à venir. Une séance d’information aura lieu ce jeudi 23 octobre à 19h30 au Musée du tram à Boudry, avec possibilité d’inscription sur place. Les volontaires ne seront pas engagés pour tout le mois, mais pour quelques soirées. Sans cette aide précieuse, l’opération ne pourrait pas exister, selon le président de la section neuchâteloise Alain Müller. Nez Rouge joue un rôle essentiel dans la sécurité sur les routes durant les fêtes de fin d'année. /comm-ero