Nez Rouge Neuchâtel recherche des bénévoles pour décembre

Une séance d’information est organisée ce jeudi à Boudry pour recruter des volontaires pour l’opération Nez Rouge, essentielle à la sécurité routière durant les fêtes.

Nez Rouge est à la recherche de bénévoles pour la fin de l'année. (Photo d'illustration: Nez Zouge). Nez Rouge est à la recherche de bénévoles pour la fin de l'année. (Photo d'illustration: Nez Zouge).

Nez Rouge Neuchâtel lance un appel aux bénévoles pour son opération à venir. Une séance d’information aura lieu ce jeudi 23 octobre à 19h30 au Musée du tram à Boudry, avec possibilité d’inscription sur place. Les volontaires ne seront pas engagés pour tout le mois, mais pour quelques soirées. Sans cette aide précieuse, l’opération ne pourrait pas exister, selon le président de la section neuchâteloise Alain Müller. Nez Rouge joue un rôle essentiel dans la sécurité sur les routes durant les fêtes de fin d'année. /comm-ero


 

