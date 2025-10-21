Les élus chaux-de-fonniers cèdent (joyeusement) du terrain à la pétanque et aux chiens

La séance du 21 octobre 2025 du Conseil général de La Chaux-de-Fonds ne changera pas le visage de la Métropole horlogère. Mais elle fera plaisir aux amis des chiens et à ceux qui les détestent (les chiens). Et elle ravira les quatre clubs de pétanque de la ville. Bref, une soirée sans enjeu politique, pour une fois. Reste que cela devrait tout de même déboucher sur du concret. Le terrain de basket de Beau-Site devrait bientôt céder la place à des pistes de pétanque. Une motion en ce sens du socialiste David Houlmann a été acceptée par le législatif. Comme ce site a été abandonné par à peu près tout le monde – y compris par les… paniers, puisqu’il n’y en a plus sur place – et que les boulistes manquent de pistes à La Chaux-de-Fonds, le projet a plu à presque tous les élus. Sauf à ceux du PLR, qui plutôt que le cochonnet, ont préféré lancer l’idée d’une structure mobile à installer sur la place du Marché à la belle saison.





Un espace sans laisse pour les chiens au parc du Paddock

Quant au projet d’espace clos réservé aux chiens pour qu’ils puissent s’y défouler sans laisse, il a été révélé par la conseillère communale Ilinka Guyot sous l’impulsion d’une motion de la vert’libérale Brigitte Leitenberg. Cette zone de 550 mètres carrés prendra place à l’extrémité nord-ouest du parc du Paddock. Il fait l’objet d’une autorisation provisoire pour 2026. /vco