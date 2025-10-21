Les élus chaux-de-fonniers cèdent (joyeusement) du terrain à la pétanque et aux chiens

La séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds du 21 octobre ne restera pas dans les annales ...
Les élus chaux-de-fonniers cèdent (joyeusement) du terrain à la pétanque et aux chiens

La séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds du 21 octobre ne restera pas dans les annales. Sans vrai enjeu politique, elle laisse la place à un peu d’humour.

La pétanque devrait bientôt prendre un peu plus de place à La Chaux-de-Fonds (photo d'illustration). La pétanque devrait bientôt prendre un peu plus de place à La Chaux-de-Fonds (photo d'illustration).

La séance du 21 octobre 2025 du Conseil général de La Chaux-de-Fonds ne changera pas le visage de la Métropole horlogère. Mais elle fera plaisir aux amis des chiens et à ceux qui les détestent (les chiens). Et elle ravira les quatre clubs de pétanque de la ville. Bref, une soirée sans enjeu politique, pour une fois. Reste que cela devrait tout de même déboucher sur du concret. Le terrain de basket de Beau-Site devrait bientôt céder la place à des pistes de pétanque. Une motion en ce sens du socialiste David Houlmann a été acceptée par le législatif. Comme ce site a été abandonné par à peu près tout le monde – y compris par les… paniers, puisqu’il n’y en a plus sur place – et que les boulistes manquent de pistes à La Chaux-de-Fonds, le projet a plu à presque tous les élus. Sauf à ceux du PLR, qui plutôt que le cochonnet, ont préféré lancer l’idée d’une structure mobile à installer sur la place du Marché à la belle saison.


Un espace sans laisse pour les chiens au parc du Paddock

Quant au projet d’espace clos réservé aux chiens pour qu’ils puissent s’y défouler sans laisse, il a été révélé par la conseillère communale Ilinka Guyot sous l’impulsion d’une motion de la vert’libérale Brigitte Leitenberg. Cette zone de 550 mètres carrés prendra place à l’extrémité nord-ouest du parc du Paddock. Il fait l’objet d’une autorisation provisoire pour 2026. /vco

Résumé d'une séance pas comme les autres

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Fermeture hivernale de la route du Chasseral

Fermeture hivernale de la route du Chasseral

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 17:54

La défense contre-attaque au Tribunal de La Chaux-de-Fonds

La défense contre-attaque au Tribunal de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 17:45

Arnaque aux faux policiers : la justice neuchâteloise a condamné deux hommes

Arnaque aux faux policiers : la justice neuchâteloise a condamné deux hommes

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 16:30

Changement de salles et de dates pour la Revue neuchâteloise

Changement de salles et de dates pour la Revue neuchâteloise

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 15:44

Articles les plus lus