Fermetures nocturnes sur l’A20 entre Neuchâtel-Vauseyon et le Bas-du-Reymond

Du 22 au 24 octobre 2025, l’autoroute A20 sera fermée à la circulation dans les deux sens entre Neuchâtel-Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond, de 22 heures à 5 heures du matin. Ces fermetures nocturnes sont nécessaires pour permettre la réalisation de travaux d’entretien. Les automobilistes devront emprunter une déviation via le col de la Vue des Alpes. /comm-ero