Fermetures nocturnes sur l’A20 entre Neuchâtel-Vauseyon et le Bas-du-Reymond

L’autoroute sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond ...
Fermetures nocturnes sur l’A20 entre Neuchâtel-Vauseyon et le Bas-du-Reymond

L’autoroute sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond, de 22 heures à 5 heures du matin, du 22 au 24 octobre.

L’A20 sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond, du 22 au 24 octobre, de 22 heures à 5 heures du matin. (Photo : Google map) L’A20 sera fermée à la circulation entre Neuchâtel-Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond, du 22 au 24 octobre, de 22 heures à 5 heures du matin. (Photo : Google map)

Du 22 au 24 octobre 2025, l’autoroute A20 sera fermée à la circulation dans les deux sens entre Neuchâtel-Vauseyon et le giratoire du Bas-du-Reymond, de 22 heures à 5 heures du matin. Ces fermetures nocturnes sont nécessaires pour permettre la réalisation de travaux d’entretien. Les automobilistes devront emprunter une déviation via le col de la Vue des Alpes. /comm-ero


 

Actualités suivantes

Un pizzaïolo neuchâtelois décroche le bronze mondial

Un pizzaïolo neuchâtelois décroche le bronze mondial

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 10:30

Ex-conseillers communaux de Val-de-Ruz acquittés

Ex-conseillers communaux de Val-de-Ruz acquittés

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 10:15

« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 09:25

Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 04:56

Articles les plus lus

Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 04:56

« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 09:25

Luciole entre au Guide Michelin Suisse

Luciole entre au Guide Michelin Suisse

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 09:55

Ex-conseillers communaux de Val-de-Ruz acquittés

Ex-conseillers communaux de Val-de-Ruz acquittés

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 10:15

La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 17:00

Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 04:56

« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 09:25

Luciole entre au Guide Michelin Suisse

Luciole entre au Guide Michelin Suisse

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 09:55

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 12:00

La colère gronde chez les travailleurs de la construction

La colère gronde chez les travailleurs de la construction

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 16:54

La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 17:00

Luciole entre au Guide Michelin Suisse

Luciole entre au Guide Michelin Suisse

Région    Actualisé le 21.10.2025 - 09:55