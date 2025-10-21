Changement de salles et de dates pour la Revue neuchâteloise

Elle a pour but de revisiter l’actualité d’ici et d’ailleurs sur un ton un brin taquin. La Revue neuchâteloise a présenté les contours de sa 5e édition mardi. Avec quelques changements et nouveautés. Le spectacle satirique ne sera plus joué au théâtre de Colombier et à l’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds comme l’an dernier, mais à l’auditoire de Vigner à St-Blaise pour les représentations dans le bas du canton et à Notre-Dame de la Paix pour celles dans la Métropole horlogère. Les dates aussi bougent, passant de la fin d’année au premier trimestre de la suivante. Et puis, côté nouveauté, une nouvelle formule est proposée au public les jeudis et vendredis sous la forme d’apéro-spectacle, mais uniquement à St-Blaise. Cheville ouvrière de cette revue, le comédien David Charles explique ces changements par la disponibilité des artistes ainsi que celles des salles.