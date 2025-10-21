Changement de salles et de dates pour la Revue neuchâteloise

Le spectacle satirique ne sera plus joué en fin d’année, mais entre la mi-janvier et début mars à St-Blaise et à Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds. Le comédien et metteur en scène David Charles est toujours aux manettes et livre les premiers contours de cette 5e édition.
Elle a pour but de revisiter l’actualité d’ici et d’ailleurs sur un ton un brin taquin. La Revue neuchâteloise a présenté les contours de sa 5e édition mardi. Avec quelques changements et nouveautés. Le spectacle satirique ne sera plus joué au théâtre de Colombier et à l’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds comme l’an dernier, mais à l’auditoire de Vigner à St-Blaise pour les représentations dans le bas du canton et à Notre-Dame de la Paix pour celles dans la Métropole horlogère. Les dates aussi bougent, passant de la fin d’année au premier trimestre de la suivante. Et puis, côté nouveauté, une nouvelle formule est proposée au public les jeudis et vendredis sous la forme d’apéro-spectacle, mais uniquement à St-Blaise. Cheville ouvrière de cette revue, le comédien David Charles explique ces changements par la disponibilité des artistes ainsi que celles des salles.
David Charles : « Ce changement de date est peut-être une opportunité pour nous de présenter notre revue à une période de l’année qui n’est pas surchargée. »
Six comédiens sont à l’affiche : Thierry Meury, Pierre Aucaigne, Jessie Kobel, Jenny Lorant, Véronique Mattana et David Charles. Ce dernier signera aussi la mise en scène avec Jean-Luc Barbezat. Celui qui est aussi connu sous le nom de MC Roger annonce « une revue très dynamique avec une vingtaine de sketches courts, de la musique, des solos et, nouveauté pour cette 5e édition, de la danse. Il faut que ce spectacle parle aux Neuchâtelois. Ils doivent s’y retrouver avec de l’actualité cantonale. C’est clair que nous allons parler aussi de sujets internationaux, nationaux et régionaux, mais toujours avec l’angle du bon Neuchâtelois », précise en rigolant David Charles.
« Céline Vara ne sera pas épargnée. »
La Revue neuchâteloise sera jouée du 15 janvier au 22 février à l’auditoire de Vigner à St-Blaise et du 4 au 8 mars à Notre-Dame de la Paix à La Chaux-de-Fonds. /jpp