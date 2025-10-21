Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Une série d’accidents lundi dans les Gorges du Seyon. Vers 11h40, comme le communique la Police neuchâteloise, une conductrice de Boudevilliers a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe à gauche en direction de La Chaux-de-Fonds. Le véhicule a percuté la paroi rocheuse avant de s’immobiliser sur la chaussée.

Plus tard, vers 15h50, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel a glissé dans la montée des Gorges du Seyon lors d’une manœuvre de dépassement. L’avant du véhicule a heurté la paroi rocheuse à gauche avant de s’immobiliser une trentaine de mètres plus loin.

Ces événements ont nécessité l’intervention de la police et des services de dépannage. Elles ont eu un lourd impact sur le trafic pendant une bonne partie de l’après-midi. /jhi