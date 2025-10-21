Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Au moins deux accidents de la route ont fortement perturbé le trafic lundi sur la N20 à la ...
Accidents en série dans les Gorges du Seyon

Au moins deux accidents de la route ont fortement perturbé le trafic lundi sur la N20 à la montée.

Les accidents ont causé un engorgement de la circulation. (Photo : Google Maps). Les accidents ont causé un engorgement de la circulation. (Photo : Google Maps).

Une série d’accidents lundi dans les Gorges du Seyon. Vers 11h40, comme le communique la Police neuchâteloise, une conductrice de Boudevilliers a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe à gauche en direction de La Chaux-de-Fonds. Le véhicule a percuté la paroi rocheuse avant de s’immobiliser sur la chaussée.

Plus tard, vers 15h50, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel a glissé dans la montée des Gorges du Seyon lors d’une manœuvre de dépassement. L’avant du véhicule a heurté la paroi rocheuse à gauche avant de s’immobiliser une trentaine de mètres plus loin.

Ces événements ont nécessité l’intervention de la police et des services de dépannage. Elles ont eu un lourd impact sur le trafic pendant une bonne partie de l’après-midi. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

La Fête de la courge passe à la trappe au Château de Valangin

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 17:00

La colère gronde chez les travailleurs de la construction

La colère gronde chez les travailleurs de la construction

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 16:54

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 12:00

Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 11:14

Articles les plus lus

Gros trafiquant et quatre complices jugés à La Chaux-de-Fonds

Gros trafiquant et quatre complices jugés à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 10:24

Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 11:14

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 12:00

La colère gronde chez les travailleurs de la construction

La colère gronde chez les travailleurs de la construction

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 16:54

« Ma Commune à la Une » : La Grande Béroche

« Ma Commune à la Une » : La Grande Béroche

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 09:41

Gros trafiquant et quatre complices jugés à La Chaux-de-Fonds

Gros trafiquant et quatre complices jugés à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 10:24

Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Fermetures nocturnes sur l’A5 entre Bevaix et Vaumarcus

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 11:14

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Des caravanes sacrifiées pour la H20

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 12:00

Le combat de Reines de Rochefort est passé entre les gouttes

Le combat de Reines de Rochefort est passé entre les gouttes

Région    Actualisé le 18.10.2025 - 15:17

Arty Show transforme les vitrines de Neuchâtel en musées

Arty Show transforme les vitrines de Neuchâtel en musées

Région    Actualisé le 19.10.2025 - 11:31

« Ma Commune à la Une » : La Grande Béroche

« Ma Commune à la Une » : La Grande Béroche

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 09:41

Gros trafiquant et quatre complices jugés à La Chaux-de-Fonds

Gros trafiquant et quatre complices jugés à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 20.10.2025 - 10:24